باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین رونمایی از مجموعه کتاب۱۲ جلدی تجربه‌های جهانی بازسازی پسا جنگ با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز برگزار شد.

در این آئین حسین سیمایی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه «سخت‌ترین روز یک کشور، نه روز آغاز جنگ، بلکه روزی است که جنگ تمام می‌شود»، گفت: در این دوران است که جامعه با پرسش‌های بنیادین همچون نحوه هم‌زیستی، اولویت‌بندی برای آبادانی و ترمیم اعتمادهای فرو ریخته مواجه است.

امنیت چندبعدی؛ دکترین نوین بازسازی

سیمایی با تأکید بر لزوم «دکترین امنیت چندبعدی» افزود: امنیت واقعی در گرو امنیت اقتصادی، روانی، اجتماعی و غذایی است. فقدان امنیت برای سرمایه‌گذار و عدم احترام به مالکیت خصوصی، مانع بزرگی بر سر راه توسعه است. وی افزود: جامعه‌ای که مدام در معرض تنش‌های روانی قرار گیرد، ساخته نخواهد شد.

گفت‌وگوی ملی؛ راهبرد برون‌رفت از بحران

وزیر علوم با استناد به آموزه‌های حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) درباره «تضارب آرا»، تصریح کرد: برای دستیابی به امنیت در تمامی لایه‌ها، نیازمند آغاز یک «گفت‌وگوی ملی» هستیم. این گفت‌وگو نه به معنای دوقطبی‌سازی یا ایجاد شکاف، بلکه تضارب آرا با حسن‌نیت، بر محور منافع ملی و برای ساخت آینده‌ای مشترک است.

عدالت و گذشت؛ خشت‌های آشتی

سیمایی همچنین با تأکید بر اهمیت عدالت در دوران پس از جنگ، هشدار داد که عدالت نباید با چرخه انتقام اشتباه گرفته شود.

وی گفت: نادیده گرفتن جنایت‌ها و سختی‌های گذشته، حس بی‌عدالتی قربانیان را تشدید می‌کند، اما گرفتار شدن در تله انتقام نیز به معنای تداوم جنگ با ابزارهای حقوقی و اجتماعی است؛ لذا باید عدالت و گذشت را به خشت‌های آشتی تبدیل کرد.

بازسازی «ما»؛ از بالا به پایین

وزیر علوم، «بازسازی مفهوم ما» را مهم‌ترین رکن پایداری صلح دانست و تأکید کرد: صلح پایدار زمانی محقق می‌شود که گروه‌های مختلف اجتماعی، منافع مشترک خود را بازتعریف کنند.

وی در پایان خواستار آن شد که این مجموعه پژوهشی صرفاً در کتابخانه‌ها باقی نماند و با عملیاتی شدن، به توصیه‌های سیاستی برای دولت و نهادهای مدنی تبدیل شود تا به جامعه، امید و چشم‌اندازی روشن برای آینده عرضه کند.