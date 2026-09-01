باشگاه خبرنگاران جوان - امیر علیپور سرپرست معاونت راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای قزوین گفت: در راستای ارتقای کیفیت راهها، افزایش ایمنی تردد و بهبود شرایط عبور و مرور کاربران، مجموعهای از اقدامات راهداری در مسیرهای ارتباطی استان قزوین اجرا شده که این عملیات با هدف بهسازی سطح راه، افزایش عمر مفید جادهها و فراهم کردن شرایط ایمنتر و مناسبتر برای تردد وسایل نقلیه انجام شده است.
علیپور به دیگر اقدامات انجام شده در مردادماه سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: همچنین در حوزه خطکشی و ارتقای ایمنی نیز ۱۰۸ کیلومتر از راههای استان خطکشی شده که این اقدام نقش مهمی در افزایش دید رانندگان، به ویژه در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی، و هدایت ایمن جریان ترافیک دارد.
سرپرست معاونت راهداری ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای قزوین با بیان اینکه ۳۰۰ مترطول گاردریل جدید برای ارتقای سطح ایمنی مسیرهای ارتباطی نصب شده است، اضافه کرد: ۶۰۰ مترطول نیوجرسی در مسیرهای استان نصب و ۱۰ هزار و ۶۰۰ مترطول گاردریل آسیبدیده نیز تعمیر و مرمت شد.
این مسئول همچنین از اجرای اقدامات مختلف در حوزه تابلو و تجهیزات ترافیکی خبر داد و بیان کرد: در این مدت ۱۰۸ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی و ۱۱۰ عدد تابلوهای اخطاری و انتظامی در جادههای استان نصب شده که با هدف اطلاعرسانی مناسب به رانندگان، هشدار درباره شرایط مسیر و افزایش ایمنی تردد انجام گرفته است.
علیپور افزود: برای افزایش دید و توجه رانندگان در نقاط مورد نیاز نیز سه دستگاه چراغ چشمکزن نصب شده و ۲ مورد ایمنسازی تقاطع و دوربرگردانها و همچنین ایمنسازی اضطراری در مسیرهای استان به اجرا درآمده است.
وی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه ابنیه فنی راه اشاره کرد و یادآور شد: در مردادماه سه دهانه پل در مسیرهای ارتباطی استان مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته است.
سرپرست معاونت راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای قزوین بیان کرد: اجرای مستمر عملیات نگهداری، بهسازی و ایمنسازی راهها با هدف ارتقای سطح خدمترسانی به کاربران جادهای، حفظ و افزایش سرمایههای زیرساختی و فراهم کردن شرایط ایمن برای تردد در مسیرهای استان در دستور کار این ادارهکل قرار دارد.
منبع: راهداری قزوین