باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد وحیدی‌راد کارشناس تجارت بین‌الملل با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای تجاری کشور در دوره پساجنگ گفت: ایران باید با تسریع اصلاحات، توسعه زیرساخت‌های تجاری و حضور فعال در بازارهای هدف، از فرصت‌های جدید صادراتی بهره‌برداری کند.

وحیدی‌راد با اشاره به آمار مبادلات تجاری ایران و کانادا در سال ۲۰۲۵ اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در گمرک کانادا، این کشور حدود ۲۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار کالا به ایران صادر کرده و در مقابل، صادرات مستقیم ایران به کانادا حدود ۴۲ میلیون دلار بوده است. وی افزود: با توجه به ساختارهای لجستیکی و استفاده از مسیرهای غیرمستقیم تجارت، این ارقام حداقلی است و می‌توان برآورد کرد که حجم واقعی صادرات ایران به کانادا تا ۵۰ درصد بیشتر از آمار رسمی باشد.

وحیدی‌راد با اشاره به شرایط جدید اقتصاد جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی تصریح کرد: تجارت در دوره پساجنگ متوقف نمی‌شود، بلکه معماری و الگوی آن تغییر می‌کند و کشورها باید خود را با این تغییرات هماهنگ کنند. به گفته وی، ایران برای استفاده از فرصت‌های جدید صادراتی نیازمند تغییر رویکرد از تجارت سنتی به تجارت مبتنی بر حضور در بازارهای مقصد است.

این کارشناس تجارت بین‌الملل با تأکید بر نقش حاکمیت در حمایت از بخش خصوصی گفت: حمایت دولت الزاماً به معنای پرداخت منابع مالی نیست، بلکه تسهیل فرآیندها، کاهش موانع و ایجاد سازوکارهای اجرایی برای قوانین موجود، مهم‌ترین نوع حمایت از فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: ایران از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه صادرات برخوردار است و امروز می‌توان کشور را بهشت فرصت‌های صادراتی دانست، اما تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند شناخت دقیق صنعت ایران، طراحی مدل‌های نوین تجاری و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی است.

وحیدی‌راد با اشاره به اهمیت تجاری‌سازی کالاهای ایرانی اظهار کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حضور مستقیم در بازارهای هدف، ایجاد شبکه‌های تجاری و توسعه ساختارهای تجاری‌سازی، از مهم‌ترین الزامات موفقیت در تجارت بین‌الملل است. به گفته وی، صادرکنندگان باید علاوه بر توجه به کیفیت و قیمت کالا، بر مدیریت ریسک، تنوع‌بخشی به بازارها و ایجاد مسیرهای پایدار صادراتی تمرکز کنند.

کارشناس تجارت بین‌الملل در پایان تأکید کرد: با توجه به تغییر شرایط لجستیکی، تحولات منطقه‌ای و دگرگونی در زنجیره‌های تأمین جهانی، ایران باید ساختارهای تجاری خود را به‌روز کند و با اتکا به توان بخش خصوصی، حضور مؤثرتری در بازارهای جهانی داشته باشد.