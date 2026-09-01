مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸.۵ میلیون تن گندم خریداری شده که نسبت به پیش بینی‌ها کمتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸.۵ میلیون تن گندم با ارزش ۴۱۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

وی با اشاره به پرداخت ۲۲۰ همت از مطالبات گندمکاران افزود: ۱۹۰ همت از مطالبات کشاورزان باقی مانده که براساس وعده مسئولان باید تا پایان شهریور تسویه شود که این موضوع بعید به نظر می رسد چرا که از ۵ فروردین تاکنون ۲۲۰ همت پرداخت شده و با استمرار خرید و افزایش میزان بدهی ها این موضوع کمی بعید به نظی می رسد، هر چند با اتخاذ تدبیر خاص این امر دست یافتنی است و در این راستا معاونت برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد اذعان داشته که از طریق محل فروش اوراق مطالبات گندمکاران پرداخت می شود.

ایمانی با بیان اینکه کشت گندم در مناطق سردسیر از نیمه شهریور آغاز می شود، گفت: کشاورزان این مناطق یاید به سمت آماده سازی بستر و خرید نهاده روند و برای سال زراعی جدید آماده شوند که براین اساس کشاورزان بدلیل نوسان قیمت نهاده های تولید و ثبات قیمت خرید تضمینی در طول یکسال تحت فشار است.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه روز گذشته اولین جلسه تخصصی بررسی قیمت گندم برای سال زراعی جدید برگزار شد، افزود: آنالیز هزینه های تولید، متوسط نرخ تورم سالانه کشور و تولید را بررسی کردیم و اسناد و مستندات در جلسه کمیته کارشناسی فرستادیم چراکه براساس قانون خرید تضمینی، تورم یکی از مولفه های تعیین کننده قیمت است و در کنار این موضوع بحث قانون انجام می شود. به عنوان مثال با تاخیر در پرداخت مطالبات، دولت مکلف است با سود اعلامی بانک مرکزی تاخیر را پرداخت کند که متاسفانه از سال ۶۸ با اجرای قانون خرید تضمینی این امر‌ محقق نشد و در نتیجه این موضوع توان کشاورز را کاهش می دهد، درحالیکه بانک به محض سررسید شدن اقساط، سود تاخیر را دریافت می کند.

به گفته وی، اگر بستر مناسبی ایجاد کنیم، تولید پایدار خواهد بود، درحالیکه فراز و فرودها منجر به آسیب تولید می شود و کار را به جایی می رساند که گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شود.

ایمانی با تاکید بر پرداخت سرمایه در گردش برای خرید نهاده های مورد نیاز بیان کرد: اکنون یک هکتار گندم برای خرید بذر و کود ۵۰ میلیون تومان نقدینگی می خواهد و با توجه به شرایط کشور، کشاورز تاب آوری دارد که براین اساس تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران باید صورت بگیرد تا از زیان تولید ملی جلوگیری شود.

برچسب ها: تولید گندم ، کشت گندم ، مطالبات گندمکاران
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