در پی تشدید تنش نظامی در منطقه و افزایش نگرانی درباره اختلال در عرضه نفت، قیمت جهانی نفت ۳ درصد افزایش یافت و بهای نفت برنت از ۹۱ دلار فراتر رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری رویترز، در بحبوحه تشدید نگرانی‌ها در مورد عرضه جهانی نفت به دلیل تنش‌های نظامی جدید در غرب آسیا، قیمت جهانی نفت در معاملات امروز سه‌شنبه بیش از ۳ درصد افزایش یافت و نفت خام برنت از ۹۱ دلار در هر بشکه فراتر رفت.

طبق داده‌های معاملاتی، قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر با ۳.۲۸ درصد افزایش به ۹۱.۲۷ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه اکتبر با ۱.۰۶ درصد افزایش به ۸۶.۶۷ دلار در هر بشکه رسید.

این افزایش در پی تنش‌های جدید بین آمریکا و ایران رخ داده است که نگرانی‌ها در مورد اختلال در تامین انرژی، به ویژه از طریق تنگه هرمز، یکی از مهمترین خطوط کشتیرانی نفت جهان را احیا کرده است. نفت خام برنت روز دوشنبه حدود ۲.۷ درصد و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ۲.۸ درصد افزایش یافته بود.

بازار‌های نفت همچنان به تحولات ژئوپلیتیکی در منطقه بسیار حساس هستند، به ویژه با توجه به نگرانی‌های مداوم در مورد ترافیک نفتکش‌ها و عرضه نفت خام که در صورت ادامه ناآرامی‌ها می‌تواند قیمت‌ها را حتی بالاتر ببرد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: قیمت نفت ، تنگه هرمز ، نفت برنت
خبرهای مرتبط
تصاویری از شلیک پهپاد به سمت کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز + فیلم
تاکتیک تازه ایران در هرمز؛ راکت‌هایی که مین دریایی می‌ریزند + فیلم
ادعای اکسیوس: ترامپ به دنبال حملات محدود به ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
آخرین اخبار
تمدید استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تا سال ۲۰۲۷
دیدار ویتکاف با مقام امنیتی امارات درباره ایران
ترامپ: از اسرائیل در مقابل ایران مراقبت می‌کنم
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در صدور ویزا برای روس‌ها شد
ادعای کاتس: اسرائیل برای خروج فلسطینیان از غزه آماده است
زلنسکی تهدیدات خود علیه هوانوردی غیرنظامی در آسمان روسیه را تکرار کرد
آلمان مجوز صادرات نزدیک به ۹۳۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به اسرائیل را صادر کرده است
احتمال دیدار سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در پاییز امسال
نتانیاهو عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه را رد کرد
پوتین: روابط روسیه و چین به‌ صورت پویا در حال توسعه است
بسنت از احتمال تحریم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داد
آمریکا آزمایش نظامی هوش مصنوعی را در اوکراین انجام می‌دهد
تنش‌های منطقه محموله‌های نفتی عازم هند را به تاخیر انداخت
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسید
روسیه کاردار آلمان را احضار کرد
اردوغان: آماده کمک به آغاز روند صلح اوکراین هستیم
مرگ دو خدمه فیلیپینی نفتکش سعودی در تنگه هرمز
فرانسه خواستار توقف تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌های اسرائیلی شد
هشدار ایندیپندنت درباره انتشار ویدئوی جعلی ترامپ از حمله به جزیره خارک
پاکستان: آمریکا و ایران می‌توانند به مسیر مذاکره بازگردند