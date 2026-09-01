در پی تشدید تنش نظامی در منطقه و افزایش نگرانی درباره اختلال در عرضه نفت، قیمت جهانی نفت ۳ درصد افزایش یافت و بهای نفت برنت از ۹۱ دلار فراتر رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری رویترز، در بحبوحه تشدید نگرانیها در مورد عرضه جهانی نفت به دلیل تنشهای نظامی جدید در غرب آسیا، قیمت جهانی نفت در معاملات امروز سهشنبه بیش از ۳ درصد افزایش یافت و نفت خام برنت از ۹۱ دلار در هر بشکه فراتر رفت.
طبق دادههای معاملاتی، قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر با ۳.۲۸ درصد افزایش به ۹۱.۲۷ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه اکتبر با ۱.۰۶ درصد افزایش به ۸۶.۶۷ دلار در هر بشکه رسید.
این افزایش در پی تنشهای جدید بین آمریکا و ایران رخ داده است که نگرانیها در مورد اختلال در تامین انرژی، به ویژه از طریق تنگه هرمز، یکی از مهمترین خطوط کشتیرانی نفت جهان را احیا کرده است. نفت خام برنت روز دوشنبه حدود ۲.۷ درصد و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ۲.۸ درصد افزایش یافته بود.
بازارهای نفت همچنان به تحولات ژئوپلیتیکی در منطقه بسیار حساس هستند، به ویژه با توجه به نگرانیهای مداوم در مورد ترافیک نفتکشها و عرضه نفت خام که در صورت ادامه ناآرامیها میتواند قیمتها را حتی بالاتر ببرد.
منبع: اسپوتنیک