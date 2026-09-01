آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس از توقف ناگهانی نفتکش غول‌پیکر سعودی در کریدور جنوبی تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس موسوم به UKMTO، با صدور هشداری تازه، از دریافت گزارشی درباره درگیری میان یک نفتکش و نیرو‌های نظامی در آب‌های اقیانوس هند خبر داده است. 

این اطلاعیه که در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۲۶ و ساعت ۱۶:۲۴ به وقت گرینویچ منتشر شده، منبع خود را «کاپیتان شناور» معرفی کرده است. در این بیانیه آمده که به تمامی کشتی‌ها توصیه می‌شود نسبت به آخرین تحولات امنیتی هوشیار بوده و مراقبت‌های لازم را به عمل آورند. همچنین تأکید شده که مسئولان مربوطه در جریان قرار گرفته‌اند و تحقیقات درباره این رویداد ادامه دارد.

همزمان با این هشدار، برخی رسانه‌ها از جمله صابرین‌نیوز، از توقف یک نفتکش عربستانی عظیم‌الجثه به نام «سیدر» در مسیر کریدور جنوبی تنگه هرمز خبر داده‌اند. این شناور که گنجایش حمل دو میلیون بشکه نفت خام را دارد، در اقدامی غیرمنتظره، هنگام عبور از منطقه، سیستم شناسایی خودکار (AIS) خود را روشن کرده است.

پیشتر آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که این نفتکش در فاصله ۱۷ مایل دریایی شرق خصب در عمان، مورد اصابت سه «پرتابه ناشناس» قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، این حادثه در حالی رخ داده است که کشتی در حال تکمیل ترانزیت خروجی از تنگه هرمز بوده است. در این بیانیه آمده است: «هیچ تلفات جانی یا تأثیر زیست‌محیطی گزارش نشده است. مقامات در حال بررسی هستند.»

منبع: رویترز

برچسب ها: تنگه هرمز ، نفتکش سعودی
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