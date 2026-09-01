پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی ارشد تا پایان امروز، ۱۰ شهریور مهلت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از روز پنجشنبه می‌توانستند با مراجعه به سایت سازمان سنجش انتخاب رشته کنند. دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌هاست، در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

داوطلبان تا ساعت ۲۴ امروز سه شنبه ۱۰ شهریور با وارد کردن اطلاعات لازم (شماره پرونده، کد پیگیری، کد ملی و سال تولد) می‌توانند نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی (حداکثر تا ۱۰۰ کدرشته‌محل) و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند.

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ روز سه شنبه سوم شهریورماه از طریق سایت سازمان سنجش اعلام شد.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی این آزمون که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌هاست، از عصر روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قابل دریافت شد و متقاضیان مجاز به انتخاب رشته لازم است بر اساس مفاد اطلاعیه منتشر شده نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی خود اقدام کنند.

در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند و در مجموع بیش از ۴۹۷ هزار نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، روزانه غیر دولتی، مجازی، مشترک و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: انتخاب رشته ، آزمون ارشد
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