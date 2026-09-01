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رسانه چگونه با سکوت روایت می‌سازد؟ + فیلم

در روایت رسانه‌ای، آنچه گفته نمی‌شود گاهی به اندازه آنچه گفته می‌شود، بر ذهن مخاطب اثر می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه تنها با تیتر، تصویر و گزارش روایت نمی‌سازد؛ حذف و سکوت نیز بخشی از فرایند روایت‌سازی است. وقتی رسانه بخشی از زمینه‌های تاریخی، اقتصادی یا اجتماعی یک رویداد را کنار می‌گذارد، تصویری ساده‌شده از واقعیت به مخاطب ارائه می‌کند و حتی می‌تواند برخی نابرابری‌ها و رنج‌های اجتماعی را به امری عادی و پذیرفتنی تبدیل کند.

از این منظر، سواد رسانه‌ای فقط خواندن و تحلیل محتوای منتشرشده نیست؛ بلکه پرسش درباره ناگفته‌ها و حذف‌شده‌ها نیز هست. مخاطب آگاه علاوه بر اینکه می‌پرسد «چرا این خبر منتشر شد؟»، باید بپرسد «چه چیزی گفته نشد و چرا؟»؛ چراکه گاهی مهم‌ترین پیام رسانه، درست در نقطه‌ای قرار دارد که سکوت آغاز می‌شود.

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