پرونده کثیرالشاکی ارز دیجیتال «ترینوست» با ۷۴۲ شاکی و حدود ۳۵ میلیارد تومان خسارت وارد مرحله رسیدگی قضایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود اسپانلو، اظهار کرد: متهمان پرونده کثیرالشاکی ارز دیجیتال «ترینوست» با فعالیت گسترده در استان گلستان مردم را با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف و بازگشت اصل سرمایه، به سرمایهگذاری در مجموعهای با عنوان «شرکت بینالمللی ترینوست» ترغیب کردند.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد این مجموعه مجوز رسمی داخلی یا بینالمللی نداشته و متهمان سرمایه افراد را در با وعده تبدیل به ارز دیجیتالی «تتر» و پرداخت سود در قالب ارز دیجیتال «تتر» دریافت کردهاند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: متهمان پس از دریافت سرمایه افراد، دارایی آنها را بر خلاف وعده داده شده به ارزی با عنوان «تریکو» تبدیل کردند و ارزش پایین این ارز، ارزش سرمایه سرمایهگذاران را کاهش داد و به آنان خسارت وارد کرد.
اسپانلو، درباره متهم اصلی پرونده نیز گفت: در تحقیقات صورت گرفته، این فرد را بهعنوان طراح و سازنده سایت ترینوست و مسئول مدیریت جذب سرمایه شناسایی شد و مأموران با دریافت نیابت قضایی، او را در تهران دستگیر کردند و به گرگان انتقال دادند. این متهم همچنان در بازداشت به سر میبرد.
وی ادامه داد: دادستانی برای ۲۰ متهم اصلی پرونده که در جذب سرمایه و ترغیب مردم به سرمایهگذاری نقش داشتند، با اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طرق امیدوار کردن مردم به امور واهی با ایجاد شرکت موهوم کیفرخواست صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: ۷۴۲ نفر در این پرونده شکایت کردهاند و کارشناسان با بررسی اسناد و مدارک، میزان سرمایه مورد ادعا و خسارت مطرحشده را حدود ۳۵ میلیارد تومان برآورد کردهاند.
اسپانلو، افزود: دادستانی پس از تکمیل تحقیقات، پرونده را با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال کرد.