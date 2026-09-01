شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم تجمع شبانه در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم غیور و با صلابت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی همانند سایر نقاط کشور برای حفظ این مرز و بوم به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر با رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
در این گردهمایی حماسی مردم انقلابی این شهرستان بار دیگر حمایت خود را از دفاع همه‌جانبه از میهن اسلامی و حفظ عزت، اقتدار، استقلال و تمامیت ارضی کشور اعلام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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تجمات حماسی مردم هریس در میدان مقاومت

تجمات حماسی مردم هریس در میدان مقاومت

تجمات حماسی مردم هریس در میدان مقاومت

تجمات حماسی مردم هریس

تجمات حماسی مردم هریس در میدان مقاومت

تجمات حماسی مردم هریس در میدان مقاومت + عکس و فیلم

تجمات حماسی مردم هریس در میدان مقاومت

تجمات حماسی مردم هریس در میدان مقاومت + عکس و فیلم

تجمات حماسی مردم هریس در میدان مقاومت

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برچسب ها: سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب ، تجمع ها
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