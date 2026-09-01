باشگاه خبرنگاران جوان - مردم غیور و با صلابت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی همانند سایر نقاط کشور برای حفظ این مرز و بوم به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر با رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در این گردهمایی حماسی مردم انقلابی این شهرستان بار دیگر حمایت خود را از دفاع همه‌جانبه از میهن اسلامی و حفظ عزت، اقتدار، استقلال و تمامیت ارضی کشور اعلام کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید