باشگاه خبرنگاران جوان - مردم غیور و با صلابت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی همانند سایر نقاط کشور برای حفظ این مرز و بوم به خیابانها آمدند و بار دیگر با رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
در این گردهمایی حماسی مردم انقلابی این شهرستان بار دیگر حمایت خود را از دفاع همهجانبه از میهن اسلامی و حفظ عزت، اقتدار، استقلال و تمامیت ارضی کشور اعلام کردند.
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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی
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