باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرماندار شهرستان رومشکان با تشریح مهم‌ترین اقدامات و پروژه‌های اجراشده در این شهرستان، از اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با وجود شرایط خاص کشور در سال گذشته، روند اجرای پروژه‌های عمرانی در رومشکان ادامه یافت و طرح‌های مهمی به مرحله بهره‌برداری رسید.

ابراهیمی اظهار کرد: یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های اجراشده در شهرستان، پروژه چهارخطه گردنه طول‌کش تا میدان شهید حمید سوری است که در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود وضعیت محورهای ارتباطی منطقه اجرا شده است.

وی افزود: در حوزه عمران شهری نیز اقدامات قابل توجهی در شهرهای شهرستان انجام شده و عملیات آسفالت و بهسازی معابر در شهر چغول و همچنین شهر سوری در دستور کار قرار گرفته است.

آسفالت چهار کیلومتر از مسیر منتهی به میدان شهید حمید سوری

فرماندار رومشکان ادامه داد: حدود چهار کیلومتر از مسیر منتهی به میدان شهید حمید سوری نیز آسفالت شده و مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه راه و عمران شهری، بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی شهرستان را برطرف کرده است.

ابراهیمی کیفیت اجرای پروژه‌های آسفالت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: عملیات آسفالت در معابر شهری و محورهای مواصلاتی توسط شهرداری و اداره کل راهداری استان با کیفیت مناسبی انجام شده و از نظر فنی و اجرایی می‌توان این پروژه‌ها را در زمره طرح‌های قابل قبول و باکیفیت قرار داد.

مسیر رومشکان ـ کوهدشت زیر بار ترافیک رفت

وی یکی دیگر از پروژه‌های مهم شهرستان را مسیر ارتباطی رومشکان به کوهدشت عنوان کرد و گفت: این پروژه در مسیر دو روستای بزرگ منطقه اجرا شده و اکنون به بهره‌برداری رسیده و زیر بار ترافیک قرار دارد.

فرماندار رومشکان افزود: بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تردد مردم، کاهش مشکلات رفت‌وآمد و ارتقای ارتباطات جاده‌ای شهرستان با مناطق پیرامونی داشته باشد.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان رومشکان، این حوزه را یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان دانست و اظهار کرد: مردم رومشکان سال‌هاست موضوع احداث بیمارستان را به عنوان یکی از مطالبات اصلی خود مطرح کرده‌اند و برای دریافت بسیاری از خدمات درمانی مجبور به مراجعه به شهرستان‌های دیگر یا مرکز استان هستند.

وی گفت: پیگیری‌های لازم برای ارتقای وضعیت درمانی شهرستان انجام شده و در همین راستا، موضوع مرکز درمان بستر نیز در حال پیگیری است.

صدور سند مرکز درمان بستر در حال انجام است

فرماندار رومشکان با اشاره به آخرین وضعیت مرکز درمان بستر شهرستان اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده و فرآیند صدور سند این مرکز در حال انجام است.

وی افزود: در صورت تکمیل مراحل مربوطه، این مرکز می‌تواند در حوزه‌هایی از جمله اطفال و کودکان، زنان و زایمان، داخلی و قلب خدمات تخصصی مورد نیاز مردم را ارائه دهد و بخشی از مراجعات درمانی به خارج از شهرستان را کاهش دهد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان این است که با فعال شدن ظرفیت‌های موجود، خدمات درمانی مورد نیاز مردم تا حد امکان در داخل شهرستان ارائه شود.

احداث چهار خانه بهداشت جدید در دستور کار

فرماندار رومشکان همچنین از توسعه زیرساخت‌های بهداشت روستایی خبر داد و گفت: در سال گذشته یک خانه بهداشت در شهرستان به بهره‌برداری رسید و برای احداث چهار خانه بهداشت جدید نیز زمین مورد نیاز واگذار شده است.

وی ادامه داد: پیگیری‌های لازم برای احداث این مراکز در حال انجام است و امیدواریم با تکمیل آنها، دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات بهداشتی و درمانی اولیه افزایش یابد.

مرکز منتخب جای بیمارستان را نمی‌گیرد

ابراهیمی با تأکید بر اینکه راه‌اندازی مراکز درمانی جدید اگرچه می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهد، اما جایگزین بیمارستان نخواهد شد، گفت: مراکز موجود می‌توانند بخشی از نیازهای اولیه و تخصصی مردم را پوشش دهند، اما نیاز شهرستان به بیمارستان یک مطالبه جدی و اساسی است

وی افزود: در شرایط اورژانسی یا در مواردی که بیمار به خدمات تخصصی مانند جراحی عمومی، داخلی، غدد، رادیولوژی و تجهیزات تشخیصی پیشرفته مانند سی‌تی‌اسکن و ام‌آر‌آی نیاز داشته باشد، همچنان موضوع ارجاع بیمار مطرح است.

احداث بیمارستان مطالبه برحق مردم رومشکان است

فرماندار رومشکان تصریح کرد: احداث بیمارستان در شهرستان یک نیاز جدی و مطالبه برحق مردم است و این موضوع باید با جدیت بیشتری در سطح استان و دانشگاه علوم پزشکی دنبال شود.

ابراهیمی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه گفت: با توجه به حمایت و پیگیری‌های استاندار و مجموعه مدیریت استان، موضوع احداث بیمارستان رومشکان همچنان در حال پیگیری است و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد برداشتن گام‌های عملی برای تحقق این مطالبه دیرینه مردم باشیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، شرایط زندگی و دسترسی مردم رومشکان به خدمات عمومی و تخصصی بیش از پیش بهبود یابد.