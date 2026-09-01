باشگاه خبرنگاران جوان - مهران کامروا، استاد علوم سیاسی دانشگاه جورجتاون در قطر گفت: اول از همه، هدف اولیه جنگ برای فروپاشی جمهوری اسلامی محقق نشد. نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه ایران طی هفتهها و ماههای اخیر با دست استراتژیک قویتری در رابطه با خلیج فارس و بازارهای جهانی انرژی ظاهر شده و توانسته است خسارات جدی اقتصادی به منافع آمریکا و متحدانش در منطقه وارد کند.
او افزود: در عین حال، ایرانیها در تبدیل یک مناقشه نظامی به یک مناقشه اقتصادی واقعاً موفق شدهاند و ایالات متحده در مواجهه با یک جمهوری اسلامی بسیار تابآور و سرسخت، کاملاً گیج و سردرگم شده است.