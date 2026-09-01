باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار یوسف ملک‌زاده از کشف بیش از دو تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری صد‌ها قاچاقچی، خرده‌فروش و معتاد متجاهر در جریان اجرای طرح ۱۰ روزه مبارزه با مواد مخدر در استان فارس خبر داد.

او در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ویژه مبارزه با مواد مخدر در سطح استان فارس اظهار کرد: در این طرح که به مدت ۱۰ روز با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر و دیگر یگان‌ها و واحد‌های انتظامی در سراسر استان اجرا شد، بیش از دو تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

ملک‌زاده افزود: در جریان هفت عملیات منسجم، هفت باند قاچاق مواد مخدر شناسایی و متلاشی شدند. یکی از این باند‌ها که از شرق کشور قصد ورود به استان فارس را داشت، در درگیری با مأموران انتظامی شناسایی شد که متأسفانه این عملیات به شهادت شهید حکیمی منجر شد.

او ادامه داد: مأموران انتظامی در این عملیات با قاچاقچیان مسلح درگیر شدند و سه نفر از اعضای این باند را به همراه ۱۳۳ کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کردند.

این مقام انتظامی همچنین از کشف یک محموله یک‌تنی مواد مخدر از نوع تریاک در ورودی استان خبر داد و گفت: این محموله در بازرسی از یک دستگاه کامیون و در زیر بار آن کشف شد.

او با اشاره به دیگر نتایج اجرای این طرح اظهار کرد: در این مدت، ۳۱ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر بر اساس اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در سطح استان دستگیر شدند.

ملک‌زاده افزود: همچنین ۶۶۱ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر که در نقاط مختلف استان، از جمله شهرها، روستا‌ها و کلان‌شهر شیراز فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

او گفت: از منازل این افراد مقادیر قابل توجهی از انواع مواد مخدر از جمله شیشه، تریاک و حشیش کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به برخورد با معتادان متجاهر نیز بیان کرد: در جریان اجرای این طرح، ۷۴۳ معتاد متجاهر دستگیر و برای ادامه روند درمان و ترک اعتیاد به مراکز و اردوگاه‌های مربوطه معرفی شدند.

ملک‌زاده تصریح کرد: حضور معتادان متجاهر در برخی مناطق، به‌ویژه در بافت‌های اصلی و مذهبی کلان‌شهر شیراز، از جمله دغدغه‌ها و اولویت‌های پلیس است و در این زمینه اقدامات مستمر ادامه دارد.

او همچنین از توقیف ۳۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مرتبط با جرایم حوزه مواد مخدر در مدت اجرای این طرح خبر داد و گفت: این وسایل نقلیه همراه با پرونده‌های مربوطه به مراجع قضایی تحویل داده می‌شوند.

سردار ملک‌زاده با اشاره به عملکرد پلیس از ابتدای سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۱۰ تن انواع مواد مخدر در استان فارس کشف شده است که بخش قابل توجهی از این کشفیات در حوزه مقابله با خرده‌فروشان، بازرسی از منازل و کنترل مبادی ورودی استان صورت گرفته است.

او افزود: میزان دستگیری‌ها در حوزه مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته و در مجموع بیش از ۱۰ هزار نفر شامل قاچاقچیان، فروشندگان و معتادان متجاهر دستگیر شده‌اند که این رقم در مجموع حدود ۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

این مقام انتظامی مواد مخدر را یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها و معضلات جامعه دانست و گفت: قاچاق و توزیع مواد مخدر، سلامت و امنیت جوانان و خانواده‌ها را هدف قرار داده است و مقابله با تولیدکنندگان، قاچاقچیان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان مواد مخدر از مأموریت‌ها و اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی به شمار می‌رود.

ملک‌زاده خاطرنشان کرد: پلیس در اجرای طرح‌های مقابله با مواد مخدر از ظرفیت تمامی پلیس‌های تخصصی و همچنین فرماندهی‌های انتظامی شهرستان‌ها استفاده می‌کند و این اقدامات به‌صورت مستمر و در قالب طرح‌های مختلف ادامه خواهد داشت.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید و فروش و توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

این مقام انتظامی همچنین بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از گرایش جوانان به مواد مخدر تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها باید نظارت و کنترل بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند؛ چرا که مصرف مواد مخدر در برخی محیط‌ها و اماکن تفریحی می‌تواند جوانان را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد.

ملک‌زاده با اشاره به پیامد‌های مصرف مواد مخدر افزود: مصرف مواد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تصادفات، درگیری‌ها و جرایم مختلف شود. بسیاری از افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، به دلیل قرار گرفتن در وضعیت توهم و کاهش کنترل و اراده، ممکن است برای خود و دیگران خطرات جبران‌ناپذیری ایجاد کنند.

او با اشاره به یکی از حوادث رخ‌داده در این زمینه گفت: در یکی از موارد، چهار نفر که اقدام به مصرف مواد مخدر کرده بودند، پس از وقوع تصادف جان خود را از دست دادند.

سردار یوسف ملک‌زاده در پایان تأکید کرد: مقابله با مواد مخدر تنها وظیفه پلیس نیست و همه دستگاه‌ها، خانواده‌ها و شهروندان باید در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از این پدیده، همکاری و مشارکت جدی داشته باشند.