باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زره تن لهونی در این مراسم با مروری بر بیانات بیش از یک دهه مقام معظم رهبری در دیدار‌های مسئولان قوه قضائیه، اظهار کرد: بر اساس این رهنمودها، عزت، عدالت و قدرت سه مؤلفه اصلی مطالبات فطری و اخلاقی انسان را تشکیل می‌دهند. وی افزود: اگرچه دسترسی به قدرت معمولاً محدود به گروه خاصی است، اما عزت و عدالت حق عمومی جامعه است و تحقق آن از مسیر عملکرد درست دستگاه قضایی می‌گذرد.

سه محور اصلی فرمایشات رهبر انقلاب درباره قوه قضائیه

استاندار کردستان با اشاره به محور‌های سه‌گانه مورد تأکید رهبر انقلاب، گفت: نخست آنکه قوه قضائیه باید مظهر کامل عدالت و ملجأ مورد اطمینان مردم باشد و با اطلاع‌رسانی درست، اعتماد افکار عمومی را جلب کند. دوم اینکه اگر دستگاه قضایی وظایف اصلی خود شامل قضاوت عادلانه، پایان دادن به اختلاف‌ها و مجازات متخلفان را به‌درستی انجام دهد، رضایتمندی عمومی از حاکمیت افزایش خواهد یافت.

لهونی سومین محور را تربیت نیرو‌های صالح برای تصدی مناصب مدیریتی در دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه، جذب قضات و نیروی انسانی متعهد در سال‌های اخیر بیش از دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده رشد داشته است.

تقدیر از خدمات رئیس پیشین و تبریک انتصاب‌های جدید

استاندار کردستان ضمن قدردانی از زحمات حجت‌الاسلام حسینی در دوران مسئولیت، به‌ویژه مردمداری و پاسخگویی به‌موقع به مراجعان، برای وی در مسئولیت جدید در استان چهارمحال و بختیاری آرزوی موفقیت کرد.

وی همچنین انتصاب آقای امیرخانی را تبریک گفت و درباره انتصاب آقای جباری به‌عنوان رئیس کل جدید دادگستری کردستان تأکید کرد: این انتخاب به‌ویژه از این جهت شایسته است که ایشان از فرزندان همین استان بوده و در طول شش سال همکاری نزدیک، هماهنگی و تعامل کاملی در راستای حل مشکلات مردم داشته است.

استاندار کردستان در پایان با برشمردن اخلاق، پاک‌دستی، امانت‌داری، مردمداری و تلاش مستمر به‌عنوان شاخص‌های ارزشمند مدیریتی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این مسیر، خدمت‌رسانی به مردم شریف استان کردستان به بهترین شکل ادامه یابد.

نماینده ولی فقیه استان نیز در این مراسم با مروری بر بیانات بیش از یک دهه مقام معظم رهبری در دیدارهای مسئولان قوه قضائیه، اظهار کرد: بر اساس این رهنمودها، عزت، عدالت و قدرت سه مؤلفه اصلی مطالبات فطری و اخلاقی انسان را تشکیل می‌دهند. وی افزود: اگرچه دسترسی به قدرت معمولاً محدود به گروه خاصی است، اما عزت و عدالت حق عمومی جامعه است و تحقق آن از مسیر عملکرد درست دستگاه قضایی می‌گذرد.

پورذهبی سومین محور را تربیت نیروهای صالح برای تصدی مناصب مدیریتی در دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه، جذب قضات و نیروی انسانی متعهد در سال‌های اخیر بیش از دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده رشد داشته است.