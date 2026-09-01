رئیس کمیته امداد توکهور از اجرای ۳۷ طرح اشتغال‌زایی در زمینه‌های مختلف کشاورزی و صنایع دستی برای مددجویان این نهاد خبر داد و اعلام کرد که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بیش از ۶۰ خانوار به خودکفایی اقتصادی برسند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رستاخیز، رئیس کمیته امداد توکهور اظهار داشت که از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۷ طرح اشتغال‌زایی با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان برای مددجویان این منطقه اجرایی شده است.

وی با اشاره به تنوع فعالیت‌های صورت‌گرفته، افزود: این طرح‌ها در زمینه‌های کشاورزی، احداث گلخانه، خیاطی، صنایع دستی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد اجرا شده‌اند.

رستاخیز با تأکید بر هدف از اجرای این پروژه‌ها، ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد را اصلی‌ترین اولویت این نهاد عنوان کرد.

وی همچنین گفت: با تداوم برنامه‌ریزی‌ها و پرداخت تسهیلات، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، بیش از ۶۰ خانوار از مددجویان توکهور به توانمندی اقتصادی و خودکفایی دست یابند.

منبع :کمیته امداد هرمزگان 

برچسب ها: کمیته امداد ، هرمزگان
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