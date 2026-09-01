باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رستاخیز، رئیس کمیته امداد توکهور اظهار داشت که از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۷ طرح اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان برای مددجویان این منطقه اجرایی شده است.
وی با اشاره به تنوع فعالیتهای صورتگرفته، افزود: این طرحها در زمینههای کشاورزی، احداث گلخانه، خیاطی، صنایع دستی و راهاندازی کسبوکارهای خرد اجرا شدهاند.
رستاخیز با تأکید بر هدف از اجرای این پروژهها، ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی اقتصادی خانوادههای زیرپوشش کمیته امداد را اصلیترین اولویت این نهاد عنوان کرد.
وی همچنین گفت: با تداوم برنامهریزیها و پرداخت تسهیلات، پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، بیش از ۶۰ خانوار از مددجویان توکهور به توانمندی اقتصادی و خودکفایی دست یابند.
منبع :کمیته امداد هرمزگان