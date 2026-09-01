باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شرکت گاز استان قم آمده است: به اطلاع مشترکین گرامی میرساند، به منظور انجام عملیات مقاومسازی شبکه گازرسانی، جریان گاز مشترکین واقع در فرهنگیان سه به شرح آدرسهای ذیل در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ از ساعت ۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ قطع خواهد شد:
میدان امام صادق (ع) به سمت رودخانه، کلیه فرعیهای سمت راست
خیابان فرهنگستان، خیابان اندیشه، کلیه فرعیهای منشعب
میدان امام صادق (ع)، خیابان اطلس، کلیه فرعیهای سمت چپ
خیابان اطلس، کوچه شمشاد، کلیه فرعیهای منشعب
با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماسهای غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.