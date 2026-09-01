باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که از امروز سه‌شنبه دهم شهریورماه ۱۴۰۵، ناپایداری‌های جوی و دریایی در سطح استان حاکم است.

طبق این گزارش، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در ساعات صبح در سواحل و جزایر با مه صبحگاهی و کاهش دید افقی همراه است. در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات، به‌ویژه شهرستان بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود. در همین راستا، توصیه شده است شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

در بخش دریایی، تنگه هرمز به‌دلیل افزایش وزش بادهای جنوب‌شرقی متلاطم خواهد بود؛ به گونه‌ای که بیشینه سرعت باد تا نزدیک ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۰۰ سانتی‌متر خواهد رسید. بر همین اساس، لازم است تمهیدات ایمنی در بنادر اتخاذ شده و شناورهای سبک و صیادی با احتیاط تردد کنند.

این شرایط جوی و دریایی تا پایان هفته تداوم خواهد داشت. همچنین از نظر دمایی، افزایش رطوبت نسبی و کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه در این مدت پیش‌بینی می‌شود.

منبع:اداره کل هواشناسی هرمزگان