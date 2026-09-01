باشگاه خبرنگاران جوان، جلال‌الدین سارلی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای مدیریت بهینه مصرف، صیانت از منابع آب شرب و جلوگیری از هدررفت و تضییع حقوق مشترکان خانگی، گشت‌های پایش و نظارت بر مصرف آب کارگاه‌ها و واحد‌های تجاری و صنعتی شهرستان به‌صورت مستمر و جدی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: طی پایش‌های اخیر و بررسی‌های میدانی کارشناسان این امور، مصارف آب ۲۲ واحد صنعتی و کارگاه بلوک‌زنی شناسایی شد که میزان مصرف آنها فراتر از الگوی تعرفه‌ای و چارچوب‌های مجاز بوده است؛ از همین رو، نسبت به پلمپ سیمی کنتور‌های این واحد‌ها اقدام قانونی به عمل آمد.

مدیر امور آب و فاضلاب گالیکش با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب شرب شهروندان، تأکید کرد: آب شرب تصفیه‌شده با هزینه‌های سنگین و با زحمت شبانه‌روزی تأمین می‌شود و استفاده از آن برای مصارف صنعتی و کارگاهیِ پرمصرف بدون رعایت الگو، منجر به افت فشار و ایجاد مشکل برای شبکه توزیع آب منازل مسکونی می‌شود.

سارلی در پایان ضمن هشدار به متخلفان و واحد‌های پرمصرف، خاطرنشان کرد: گشت‌های بازرسی امور آبفا به شکل مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف، استفاده غیرمجاز یا مصرف بی‌رویه خارج از الگو و تعرفه، مطابق با ضوابط قانونی قاطعانه برخورد خواهد شد. از صاحبان صنایع و کارگاه‌ها نیز درخواست داریم نسبت به مدیریت مصرف و بهره‌گیری از روش‌ها و منابع جایگزین استاندارد اهتمام ورزند.

منبع: آب و فاضلاب