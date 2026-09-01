باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ برای نخستین بار در تاریخ در رتبه چهارم قاره کهن آسیا قرار گرفت تا آرمان تعیین شده فدراسیون والیبال را در روز هشتم شهریور ۱۴۰۵ محقق کند.

افتخارآفرینان والیبال زنان کشورمان بامداد امروز (سه‌شنبه دهم شهریور) با استقبال سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران شدند.

نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، امیرحسین منظمی دبیرکل فدراسیون، رضا علی اسفندیاری رئیس هیات والیبال استان تهران، مصطفی کارخانه و فریبا صادقی عضو هیات رئیسه فدراسیون، خانواده بازیکنان و کادر فنی تیم ملی زنان و بسیاری از علاقمندان به والیبال دیگر استقبال کنندگان از افتخارآفرینان والیبال زنان ایران در این مراسم بودند.

شبنم علیخانی، آیدا ولی نژاد، زهرا کریمی، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی، نگار هاشمی، فاطمه منظوری، غزاله بستان، یسنا آهنکوب رو، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، ستایش حسینی و محدثه مشتاقی بازیکنان تیم ملی ایران در این رقابت بودند.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، علیرضا طلوع کیان (مدیر فنی)، نیلوفر حجتی، فاطمه حسنی و مینا روستا (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، نازنین کمالوند (ماساژور) و راضیه دوستی (آنالیزور) اعضای کادرفنی تیم ملی هستند.

گفتنی است پروژه توسعه والیبال زنان ایران از سال ۱۴۰۳ با آرمان حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا در سال ۲۰۲۶ و جذب لی دو هی مربی کره جنوبی ازسوی سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال آغاز شد و با سرمایه گذاری هدفمند در این بخش، رشد ارتقا رنگینک در تیم ملی کشورمان در رده بندی جهانی افزایش یافت.

تیم ملی والیبال زنان پس از کسب چند مدال و چند مقام رسمی از رده هشتادم جهان به رده چهلم رسید. عدم کسب نتیجه دلخواه در بازی‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا موجب شد تا تقوی با چند تغییر در کادر فنی و برنامه ریزی، تیم ملی زنان ایران را با تمام قدرت به بازی‌های قهرمانی آسیا اعزام کند تا زنان والیبال کشورمان با درخشش در این رقابت ها، برای نخستین مرتبه در مرحله نهایی قهرمانی زنان آسیا حضور پیدا کنند و آرمان تعیین شده فدراسیون والیبال را در نهایت در روز هشتم شهریور ۱۴۰۵ محقق کنند.