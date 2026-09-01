باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در آیین افتتاحیه این دوره از مسابقات، با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات قرآن کریم، گفت: این مسابقات در دو بخش برادران و خواهران و طی دو روز برگزار می‌شود و نفرات برتر هر رشته به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

او افزود: در مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ۸۵ نفر در بخش بانوان و ۱۰۷ نفر در بخش آقایان از سراسر استان به رقابت خواهند پرداخت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با بیان اینکه این مسابقات در رشته‌های مختلف قرآنی برگزار می‌شود، گفت: شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل قرآن کریم، دعاخوانی و اذان به رقابت می‌پردازند.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی با تأکید بر نقش مسابقات قرآن کریم در ترویج فرهنگ قرآنی، افزود: برگزاری این رویداد‌ها فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی و ایجاد زمینه برای انس هرچه بیشتر جامعه با کلام وحی است.

او ادامه داد: گسترش نور و معرفت قرآن کریم در جامعه از مهم‌ترین اهداف برگزاری مسابقات قرآنی است و باید تلاش کنیم مفاهیم و آموزه‌های قرآن در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف مازندران به مدت دو روز (سه‌شنبه ۱۰ شهریور و چهارشنبه ۱۱ شهریور) در دو بخش بانوان و آقایان در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل برگزار می‌شود و برگزیدگان رشته‌های مختلف، جواز حضور در مرحله کشوری این مسابقات را کسب خواهند کرد.

منبع:اوقاف مازندران