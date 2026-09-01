فرمانده کل ارتش تاکید کرد: تجربه جنگ‌های تحمیلی اخیر اهمیت حیاتی و راهبردی پدافند هوایی در تأمین امنیت و حراست از آسمان کشور را آشکار ساخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران خطاب به امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش آمده است: فرارسیدن دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) و روز پدافند هوایی را به جنابعالی، فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های معظم شهدای سرافراز این عرصه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

در ادامه این پیام آمده است: این روز، یادآور تدبیر ارزشمند و دوراندیشانه قائد شهید و فرمانده معظم کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای (اعلی الله مقامه) در تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی به عنوان اولویت اول دفاع از کشور است؛ تدبیری راهبردی که با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی ظرفیت‌های پدافندی نیرو‌های مسلح، پشتوانه‌ای مستحکم برای صیانت از آسمان ایران اسلامی فراهم آورده است.

فرمانده کل ارتش در پیام خود آورده است: پدافند هوایی در طول هشت سال دفاع مقدس با حضور مؤثر و ایثارگرانه در خط مقدم دفاع از کشور، برگ‌های درخشانی از مقاومت و فداکاری را رقم زد و در سال‌های پس از آن نیز با تکیه بر دانش و توان متخصصان جوان، مسیر خودکفایی، بومی‌سازی و ارتقای سامانه‌های پدافندی را با شتاب پیموده است. تجربه جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز بار دیگر اهمیت حیاتی و راهبردی پدافند هوایی در تأمین امنیت و حراست از حریم آسمان کشور را آشکار ساخت.

در ادامه این پیام آمده است: امروز، بهره‌گیری از تجهیزات و سامانه‌های بومی و پیشرفته، در کنار دانش، ایمان و آمادگی شبانه‌روزی کارکنان پدافند، نماد اقتدار دفاعی و خوداتکایی جمهوری اسلامی ایران در صیانت از آسمان میهن است.

سرلشکر حاتمی تصریح کرد در این روز پرافتخار، ضمن تجلیل از مجاهدت‌های رزمندگان پدافند هوایی، یاد و نام شهدای والامقام این عرصه را که تا آخرین لحظه در کنار سامانه‌ها و در سنگر دفاع از آسمان ایران اسلامی ایستادند و جان خویش را فدای امنیت و سربلندی ملت کردند، گرامی می‌دارم. از خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و آحاد فرماندهان و کارکنان غیور پدافند هوایی را در استمرار این مسیر پرافتخار و تحقق توجهات حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج) و منویات فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت دارم.

برچسب ها: ارتش جمهوری اسلامی ایران ، پدافند هوایی ارتش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
پدافند ،رادار و جنگنده بخرید،به ولله خرید جنگنده از نون شب مردم واجب تره .
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