باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - به گزارش روزنامه چوسون ایلبو، سرویس اطلاعاتی کره جنوبی، سازمان اطلاعات ملی (NIS)، اعلام کرد که برگزاری یک نشست بین ایالات متحده و کره شمالی میتواند «در هر زمان ممکن» باشد.
این سازمان اعلام کرد که «هیچ راستیآزمایی در مورد تماسهای خاص بین دو طرف وجود ندارد، اما نشانههایی از گفتوگو وجود دارد.»
این در حالی است که کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد که سیاست خصمانه ایالات متحده بدون تغییر باقی مانده است و گفت که سلاحهای هستهای آن تضمین مطلق حاکمیتی است که همچنان تقویت خواهد شد.
همچنین، این سازمان ارزیابی کرد که به نظر میرسد جو-ئه، دختر کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، «به طور مؤثر به عنوان جانشین تعیین شده است.»
منبع: یونهاپ