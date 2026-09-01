باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ایران مقتدر؛ ایستادگی تا شکست دشمن + فیلم

مردم در اجتماع شبانه، حمایت از نیروهای مسلح و حفظ انسجام ملی را لازمه مقابله مقتدرانه با دشمن دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مردم در اجتماع شبانه با حمایت از نیروهای مسلح، بر ایستادگی تا شکست دشمن و پاسخ سخت به هرگونه تجاوز آمریکا تأکید کردند.

حاضران همچنین حفظ انسجام ملی و صیانت مقتدرانه از تنگه هرمز را از خطوط قرمز ایران دانستند.

 

مطالب مرتبط
ایران مقتدر؛ ایستادگی تا شکست دشمن + فیلم
young journalists club

وحدت و ایستادگی مردم در جنگ اقتصادی + فیلم

ایران مقتدر؛ ایستادگی تا شکست دشمن + فیلم
young journalists club

ایران همدل + فیلم

ایران مقتدر؛ ایستادگی تا شکست دشمن + فیلم
young journalists club

۱۸۱ شب، مردم همچنان در میدان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم
۷۹۸

سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم
۷۴۸

پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم
۷۰۵

پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم
۶۹۴

جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم
۵۶۴

جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha