معاون وزیر نفت گفت: در جنگ اخیر نزدیک به ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور از دست رفت، اما تاکنون حدود ۹۵ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به چرخه بازگشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سعید توکلی، رئیس شرکت ملی گاز ایران در برنامه روی خط خبر، با اشاره به آسیب‌های واردشده به تأسیسات گازی کشور در حملات ۲۷ اسفند، گفت: در جریان این حملات نزدیک به ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور از دست رفت که در آن مقطع معادل حدود یک‌سوم ظرفیت تولید کشور بود، اما با مدیریت یکپارچه در وزارت نفت و اقدامات انجام‌شده از همان روز، تاکنون حدود ۹۵ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به چرخه بازگشته است.

وی اظهار کرد: امسال خوشبختانه با وجود اتفاقاتی که در ۲۷ اسفند و در حملات دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی رخ داد، با مدیریت یکپارچه در وزارت نفت و اقداماتی که از همان روز توسط وزیر نفت و تیم وزارتخانه اتخاذ شد، بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته تا پیش از زمستان به چرخه بازخواهد گشت.

توکلی ادامه داد: اگر بخواهیم عملکرد پنج ماه نخست امسال را با مدت مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، میزان گازی که به شبکه تحویل داده‌ایم حدود ۱۴ درصد کمتر از سال گذشته بوده است، با این حال میزان گازی که به نیروگاه‌ها تحویل داده شد ۸۵ درصد بوده، در حالی که این رقم در سال گذشته ۸۶ درصد بود.

رئیس شرکت ملی گاز ایران افزود: همچنین میزان گازی که به برخی صنایع و کسب‌وکارهای کوچک تحویل داده شد، حدود یک میلیارد مترمکعب بیشتر از سال گذشته بوده است. در مورد صنایع عمده، عمدتاً صنایع فولاد و پتروشیمی، نیز محدودیتی اعمال نکردیم؛ هرچند برخی از این صنایع به دلیل آسیب‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی سوم متحمل شدند، با مشکلاتی مواجه بودند.

وی با اشاره به گستردگی خسارت‌های واردشده به تأسیسات شرکت ملی گاز گفت: متأسفانه حادثه بسیار سنگینی در ۲۷ اسفند رخ داد و در مجموع نزدیک به ۷ هزار و ۹۲۴ مورد آسیب در تأسیسات شرکت ملی گاز به ثبت رسید.

توکلی با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت گاز و زنجیره تأمین گاز کشور، به‌ویژه نیروهای مستقر در عسلویه، تصریح کرد: همکاران ما در زنجیره تأمین گاز، به‌خصوص کارکنان عسلویه، در فصل گرم سال گاهی بیش از سه مرتبه لباس کار خود را تعویض می‌کنند تا بتوانند فرآیند بازسازی و بازگرداندن سریع تأسیسات به مدار را انجام دهند.

وی تأکید کرد: به لطف خدا و با اقدامات انجام‌شده، تا این لحظه هیچ محدودیتی برای هیچ بخشی اعمال نکرده‌ایم.

رئیس شرکت ملی گاز ایران درباره میزان بازگشت ظرفیت گازی ازدست‌رفته نیز گفت: از حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب گازی که در جریان حملات ۲۷ اسفند از دست رفت، نزدیک به ۹۵ میلیون مترمکعب به چرخه بازگشته است.

ناترازی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعبی در روزهای اوج مصرف

توکلی در ادامه با اشاره به ناترازی مزمن گاز در کشور اظهار کرد: در سال‌های گذشته با یک ناترازی مزمن مواجه بوده‌ایم که در برخی از روزهای سرد سال و در زمان پیک مصرف، میزان آن به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب می‌رسید.

وی افزود: در آن مقاطع، معمولاً در خبرها شاهد بودیم که استان‌های شمالی کشور که در انتهای زنجیره انتقال گاز قرار دارند، با افت فشار مواجه می‌شوند. با این حال، خوشبختانه با مدیریت مناسبی که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام شد، شاهد قطع گاز مشترکان خانگی نبودیم.

۷۳ درصد سبد سوخت کشور گاز است

رئیس شرکت ملی گاز ایران با اشاره به وابستگی بالای سبد انرژی کشور به گاز گفت: متأسفانه سبد انرژی کشور وابستگی بسیار زیادی به گاز دارد. حدود ۷۳ درصد از سبد سوخت کشور را گاز تشکیل می‌دهد.

توکلی ادامه داد: برای مقایسه، در مقیاس جهانی حدود ۲۲ درصد از منابع تولید برق از گاز تأمین می‌شود، اما در کشور ما این وابستگی بسیار بیشتر است و نزدیک به ۸۰ درصد از گاز تولیدی در بخش مشترکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: حتی در برخی نقاط دوردست و ریموت کشور نیز به جای اینکه تنها یک حامل انرژی منتقل شود، دو حامل انرژی یعنی برق و گاز را منتقل کرده‌ایم که طبیعتاً این موضوع نیز یکی از عوامل افزایش وابستگی به گاز است.

۷۶ درصد مخازن گازی در جنوب و بیش از ۷۵ درصد مصرف در شمال کشور

توکلی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر ناترازی گاز را نحوه آرایش و پراکندگی مخازن گازی و مراکز مصرف عنوان کرد و گفت: حدود ۷۶ درصد مخازن گازی کشور در جنوب قرار دارند و عمدتاً در محدوده فراساحل واقع شده‌اند؛ در حالی که بیش از ۷۵ درصد مصرف گاز کشور در مناطق شمالی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: طبیعی است گازی که در جنوب تولید می‌شود باید از طریق شریان‌های پیچیده انتقال، پس از فرآیند تولید، وارد شرکت انتقال گاز شود، سپس از ایستگاه‌های تقویت فشار عبور کند و در نهایت وارد شبکه گسترده گاز کشور شود.

رئیس شرکت ملی گاز ایران با اشاره به گستردگی شبکه انتقال و توزیع گاز کشور گفت: شبکه گاز کشور نزدیک به ۴۷۰ هزار کیلومتر طول دارد که عدد بسیار بزرگی است و انتقال گاز از مناطق تولید به مراکز عمده مصرف، نیازمند زیرساخت و مدیریت دقیق و مستمر است.