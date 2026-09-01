اروپا همزمان با تشدید فشار‌های سیاسی علیه اسرائیل، همکاری‌های نظامی و خرید تجهیزات از این رژیم را ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مواضع اعلام‌شده اروپایی‌ها علیه رژیم تروریستی اسرائیل با ادامه همکاری‌های نظامی، که ناشی از فقدان جایگزین‌های محلی برای فناوری امنیتی این رژیم تروریستی است، در تضاد است.

شکاف بین تشدید تنش‌های دیپلماتیک اروپا علیه رژیم تروریستی اسرائیل و روابط امنیتی این کشور‌ها با این رژیم در حال افزایش است. کسانی که تحریم‌ها را اعمال می‌کنند یا روابط سیاسی را کاهش می‌دهند، عجله‌ای برای کنار گذاشتن تجهیزات و فناوری نظامی رژیم تروریستی اسرائیل ندارند و این نشان‌دهنده یک استاندارد دوگانه آشکار است.

اسپانیا نمونه بارزی از این دست است. پس از آنکه مادرید قانونی را تصویب کرد که فروش سلاح و تجهیزات نظامی به رژیم تروریستی اسرائیل را ممنوع می‌کرد، این تحریم بی‌اثر بود، زیرا دولت اسپانیا استثنایی را در نظر گرفت که به موجب آن در صورت آسیب دیدن منافع ملی، معاملات ادامه می‌یابد و به شرکت‌هایی مانند ایرباس اجازه می‌دهد تا به استفاده از فناوری رژیم تروریستی اسرائیل ادامه دهند، در حالی که اذعان دارند جایگزینی این قطعات در آینده نزدیک دشوار است.

در هلند، دولت در حال ترویج اقداماتی علیه تجارت با شهرک‌نشینان صهیونیست است، در حالی که وزارت دفاع این کشور به دلیل فقدان جایگزین‌های مناسب اروپایی، همچنان به خرید سیستم‌های صهیونیستی ادامه می‌دهد. در همین حال، فنلاند بی‌سروصدا توافق‌نامه همکاری نظامی خود با رژیم تروریستی اسرائیل را تا سال ۲۰۳۴ تمدید کرده و این رژیم تروریستی را به دومین تامین‌کننده بزرگ تسلیحات خارجی خود تبدیل کرده و سیستم‌های حیاتی برای حفظ و توسعه قابلیت‌های دفاعی آن را در اختیارش قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، آلمان با وجود انتقادات سیاسی، همکاری‌های نظامی خود را از طریق معاملات عظیم تقویت می‌کند که آن را به یکی از مهمترین مشتریان صنایع رژیم تروریستی اسرائیل تبدیل می‌کند. یونان نیز قراردادی برای سپر آشیل به ارزش نزدیک به سه میلیارد یورو امضا کرده است؛ و در کشور‌های بالتیک، تقاضا برای سیستم‌های صهیونیستی رو به افزایش است، ظاهرا به دلیل ترس از روسیه، زیرا این کشور‌ها خود را در خط مقدم می‌بینند.

جنگ در اوکراین اولویت‌های امنیتی این قاره را تغییر داده و کشور‌های اروپایی را بر آن داشته است تا بودجه‌های دفاعی خود را افزایش داده و به دنبال سیستم‌های مجارستانی باشند، زیرا در بسیاری از زمینه‌ها جایگزین آسان اروپایی برای فناوری رژیم تروریستی اسرائیل وجود ندارد.

صادرات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل نیز به رکورد ۱۹.۲ میلیارد دلار رسید که تقریبا ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. منابع تایید می‌کنند که تنش‌های سیاسی فعلی مانع همکاری امنیتی میان اروپا و رژیم تروریستی اسرائیل نمی‌شود، اگرچه این رژیم تروریستی حق دارد هر قراردادی را که خطر امنیتی ایجاد می‌کند یا شامل نشت فناوری می‌شود، متوقف کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: نسل کشی ، کشورهای اروپایی
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