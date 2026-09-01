باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه- حسین سیمایی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به ماجرای نشست اخیر با نمایندگان یک کارزار دانشجویی، گفت: در آن نشست، سازماندهندگان کارزار میزبان جلسه بودند و دکتر حبیبا (معاون وزیر) صرفاً بهعنوان میهمان حضور داشتند. متأسفانه میزبانان در این نشست رعایت نظامات قانونی، اخلاقی و عرفی را نکردند که موجب ناراحتی شدید شد؛ به همین دلیل نیز بهمنظور نشان دادن اعتراض، آن نشست از طریق رسانههای رسمی وزارت علوم منتشر نشد.
وی افزود: متأسفانه برگزارکنندگان این کارزار با انتشار ناقص و غیراخلاقی محتوای جلسه، عمل کردند. وزارت علوم طی بیانیهای رسمی اعلام کرده است که بههیچعنوان موافق هنجارشکنی نیست و مقید به رعایت دقیق احکام شرعی، هنجارهای قانونی و عرفی است.
تحریم آزمونهای بینالمللی؛ مصداق «توحش مدرن»
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع محدودیتهای اعمال شده علیه داوطلبان ایرانی در آزمونهای بینالمللی نظیر تافل اشاره کرد و گفت: هدف دشمن از این تحریمها، وادار کردن کشور به تسلیم است. تحریمهای علمی پدیدهای بیسابقه نیست؛ چرا که سالهاست برخی دانشگاههای ما تحت تحریم بوده و مقالات علمی با شناسه ایرانی بازگشت میخورند.
سیمایی صراف، ممنوعیت شرکت در آزمونهای بینالمللی بر اساس ملیت ایرانی را رفتاری «حجری و متوحشانه» خواند و افزود: این اقدامات دقیقاً همان رفتارهای متحجرانهای است که پیشتر مدعی بازگرداندن ایران به عصر حجر بودند، اما امروز خود به این رفتارهای متوحشانه روی آوردهاند.
وی با اشاره به پیگیریهای سازمان سنجش برای بررسی ابعاد این محدودیتها بر نظام علم و فناوری کشور، خاطرنشان کرد: این رویکرد در واقع «خودتحریمی» علمی و تلاشی برای تسریع در افت رتبه علمی ایران است. این اقدامات میتواند ایران را از مسیر مرجعیت علمی که مورد تاکید رهبر شهید (شهید رئیسی) بود، منحرف کرده و دانشگاههای ما را به نهادهایی محلی تبدیل کند که در تضاد با رسالت انتقال فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی به جهانیان است.
وزیر علوم در پایان با تاکید بر اینکه مکاتبات و رایزنیهای لازم برای مقابله با این روند صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد که نهادهای بینالمللی و متولیان این آزمونها در این مسیر تجدیدنظر کنند.