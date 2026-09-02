رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: ضعف در نظارت‌ها از مبدا تا بازار موجب شده تا قیمت میوه از مغازه‌ای به مغازه دیگر متفاوت باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: بهترین راه برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیازمند برنامه ریزی درست صادرات و واردات است تا امنیت غذایی حفظ شود و همواره تولیدکننده به تولید خود ادامه دهد.

به گفته وی، با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه، در برخی بخشی ها با کمبود روبرو هستیم و از طرفی در تولید برخی محصولات مازاد داریم که باید آن را به بازار های هدف صادر کنیم. به عنوان مثال رصدها نشان می دهد که هویج در سطح بازار کم است و همین امر موجب شده تا هویج با قیمت های سرسام آوری و حتی به نرخ سیب درختی فروخته شود.

نورانی ادامه داد: اکنون قیمت سیب زمینی و پیاز روند افزایشی دارد، به طور معمول محصولات کشاورزی بویژه سبزی و صیفی عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است که در این نقطه باید راهکار داشته باشیم تا در صورت کمبود عرضه، واردات صورت بگیرد که دچار نوسان قیمت نشویم.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر باید برنامه های متعددی در خصوص تنظیم بازار داشته باشیم، افزود: قیمت میوه نوسانات چشمگیری داشته و افزایش تورم سبد مصرفی خانوار را کوچک کرده است. گفتنی است بخشی از نوسانات قیمت مربوط به ضعف نظارت هاست، درحالیکه با تشدید نظارت ها از میدان تا خرده فروشی باید سود منطقی اعمال شود.

به گفته وی، قیمت میوه در سطح مغازه ها متفاوت است که بخشی از این التهابات بازار به ضعف در نظارت ها بر می گردد، درحالیکه خرده فروش طبق فاکتور مکلف به اعمال سود منطقی است.

برچسب ها: بازار میوه ، قیمت میوه
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