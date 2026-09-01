جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور چالوس و چند محور مواصلاتی منتهی به تهران خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا روز سه‌شنبه اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج نیز حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک همچنین محدوده‌های گرمدره و وردآورد هم ترافیک سنگین جریان دارد.

محبی ادامه داد: در آزادراه کرج ـ قزوین، محدوده حصارک و در محور شهریار ـ تهران، حدفاصل شهریار تا شهرقدس نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در آزادراه ساوه ـ تهران، حدفاصل نسیم‌شهر تا فیروزبهرام نیز حجم تردد بالاست و ترافیک سنگین جریان دارد.

محور‌های دارای تردد روان

وی درباره محور‌های دارای تردد روان اظهار کرد: تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال در هر ۲ مسیر رفت و برگشت همچنین محور قزوین ـ رشت در هر ۲ مسیر روان است. در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان گزارش شده است.

محبی با اشاره به شرایط جوی محور‌های شمالی خاطرنشان کرد: در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده و سایر محور‌های شمالی در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند.

وی افزود: در برخی از محور‌های استان‌های گیلان، مازندران و اردبیل بارش باران گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به شرایط بارندگی و مه‌گرفتگی در برخی محورها، ضمن رعایت سرعت مجاز و فاصله طولی مناسب، پیش از سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی مسیر اطلاع کسب کنند و در طول مسیر نیز با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

منبع: پلیس راه راهور فراجا