معصومه حیدری، وزنه‌بردار جوان هرمزگانی، در رقابت‌های قهرمانی کشور که به میزبانی استان قزوین برگزار شد، موفق به کسب سه مدال برنز در رده سنی ۱۶ تا ۱۷ سال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی کشور، معصومه حیدری، ورزشکار آینده‌دار هرمزگانی، با ارائه عملکردی موفق در رده سنی ۱۶ تا ۱۷ سال، توانست بر سکوی سوم این رقابت‌ها بایستد.

حیدری در این مسابقات در حرکت یک‌ضرب وزنه ۵۰ کیلوگرمی، در حرکت دوضرب وزنه ۶۶ کیلوگرمی و در مجموع با ثبت رکورد ۱۱۶ کیلوگرم، موفق به کسب سه مدال برنز در هر سه بخش شد.

این موفقیت ورزشی با هدایت و مربیگری «سمیه کمالی» محقق شده است. کسب این سه نشان ارزشمند توسط حیدری، علاوه بر تثبیت جایگاه او در جمع مدال‌آوران ملی، دستاوردی درخور توجه برای ورزش استان هرمزگان در عرصه‌ی رقابت‌های وزنه‌برداری به شمار می‌رود.

منبع: اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان

برچسب ها: ورزش جوانان ، وزنه برداری ، مسابقات ، هرمزگان
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