باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -هنر فلزکاری یکی از هنر‌های بومی ایران و انگشترسازی از جمله هنر‌های اصیل در این عرصه است که علی رغم فراز و نشیب‌های زیادی که پشت سر گذاشته، همچنان زنده و پویا باقی مانده واستان قم به عنوان یکی از مراکز اصلی این هنر است.

قم، شهر انگشترسازی کهن، با پیشینه‌ای طولانی در هنر تراش و نقره‌کاری، همچنان نام خود را در عرصه صنایع‌دستی ایران زنده نگه داشته است؛ هنری که با تاریخ مذهبی و فرهنگی این شهر گره خورده و نسل به نسل منتقل می‌شود.

اگرچه انگشترسازی در قم هنوز نفس می‌کشد، اما مانند بسیاری از صنایع‌دستی دیگر، با چالش‌هایی مانند کمبود مواد اولیه مرغوب، گرانی نقره و کاهش استقبال نسل جوان روبه‌روست. با این حال، هنرمندان پیشکسوت و کارگاه‌های کوچک اما فعال، همچنان پرچم این هنر را برافراشته نگه داشته‌اند.

کارشناسان معتقدند برای حفظ و توسعه هنر انگشترسازی قم، باید زمینه معرفی این هنر در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود، تسهیلات برای خرید مواد اولیه در نظر گرفته شود و آموزش آن به نسل جوان تسهیل شود.