هنر انگشترسازی در قم پیشینه‌ای طولانی دارد که با تاریخ مذهبی و فرهنگی شهرِگره خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -هنر فلزکاری یکی از هنر‌های بومی ایران و  انگشترسازی از جمله هنر‌های اصیل در این عرصه است که علی رغم فراز و نشیب‌های زیادی که پشت سر گذاشته، همچنان زنده و پویا باقی مانده واستان قم به عنوان یکی از مراکز اصلی این هنر است.

قم، شهر انگشترسازی کهن، با پیشینه‌ای طولانی در هنر تراش و نقره‌کاری، همچنان نام خود را در عرصه صنایع‌دستی ایران زنده نگه داشته است؛ هنری که با تاریخ مذهبی و فرهنگی این شهر گره خورده و نسل به نسل منتقل می‌شود.

اگرچه انگشترسازی در قم هنوز نفس می‌کشد، اما مانند بسیاری از صنایع‌دستی دیگر، با چالش‌هایی مانند کمبود مواد اولیه مرغوب، گرانی نقره و کاهش استقبال نسل جوان روبه‌روست. با این حال، هنرمندان پیشکسوت و کارگاه‌های کوچک اما فعال، همچنان پرچم این هنر را برافراشته نگه داشته‌اند.

 کارشناسان معتقدند برای حفظ و توسعه هنر انگشترسازی قم، باید زمینه معرفی این هنر در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود، تسهیلات برای خرید مواد اولیه در نظر گرفته شود و آموزش آن به نسل جوان تسهیل شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: صنایع دستی قم ، انگشتر سازی
خبرهای مرتبط
هنر انگشترسازی قم گرفتار بی تدبیری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ابطال مجوز سرمایه گذاران غیر فعال مناطق نمونه گردشگری استان قم
اجرای یکصدمین مرحله طرح مهر تندرستی با ارائه خدمات درمانی و داروی رایگان در قم
آخرین اخبار
اجرای یکصدمین مرحله طرح مهر تندرستی با ارائه خدمات درمانی و داروی رایگان در قم
ابطال مجوز سرمایه گذاران غیر فعال مناطق نمونه گردشگری استان قم
مدیر حوزه های علمیه حمله آمریکا به مناطق مسکونی و مراسم عروسی در سیریک را محکوم کرد
ویژه برنامه های ایام معصومیه در قم اعلام شد
بهره‌برداری از ۴۷ طرح مخابراتی استان قم با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال
دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم حوزه «اشراق» منصوب شد
مودیان مسیر هزینه مالیات خود را انتخاب می کنند / ۴ طرح کلیدی در انتظار مشارکت فعالان اقتصادی
بهره‌برداری از طرح های آبرسانی به ۲۳ روستای جعفرآباد با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال