باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه السادات حسینی راد - رضا فلاح در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد؛ گفت: جمعیت هلال احمر استان کرمان خوشبختانه به سبب تخصص و توانمندی بالا در عوامل امدادی همیشه جزو استان‌های اول تا سوم کشور بوده است.

وی افزود: در راستای تقویت بنیه امدادی ۱۳۰ ناوگان خودرویی و موتوری به جمعیت هلال احمر استان افزوده شده است.

فلاح از مردم به عنوان سرمایه انسانی جمعیت نام برد و بیان کرد: داوطلبان و امدادگران هلال احمر برخاسته از بدنه مردم هستند.

وی با اشاره به تخصص تیم‌های امداد کوهستان و واکنش سریع هلال احمر استان، گفت: نیرو‌های داوطلب و نجاتگران ما در سختی‌هایی مانند جنگ و حوادث طبیعی به خوبی ورود کرده و پاسخ دادند که نشان از تخصص وتوانمندی بالای آنان دارد.

فلاح افزود: انبار‌های امدادی ما در سیرجان، رابر و قلعه گنج برای تقویت اقلام زیستی و امکانات مورد نیاز اسکان اضطراری تکمیل شده است و نگرانی در این بحث نداریم.

وی تصریح کرد: در خصوص امداد هوایی یک هلی کوپتر در مجموعه جمعیت هلال احمر استان موجود است که مناطق امدادی صعب را پوشش می‌دهد که در حوادثی مانند سامانه بارشی رودبارجنوب به کمک هلی کوپتر‌های دیگر نهاد‌ها مانند اورژانس و هوانیروز می‌رویم.

وی تاکید کرد: ۳۰۰ تیم عملیاتی شامل واکنش سریع، کوهستان، امدادگران و داوطلبان و بانوان در استان فعال داریم و در ایام جنگ در قالب طب رزم ۸۵ هزار نفر را در مساجد استان آموزش دادیم.

وی بیان کرد: این آموزش‌ها در راستای نهضت ملی امداد ونجات، انجام شده و از سویی ۳۶۰۰ نیروی واکنش سریع یا امداد کوهستان ما در سطح تخصصی هرنوع حادثه‌ای را می‌توانند پوشش بدهند که آخرین حضور بین المللی ما نیز در حوادث ترکیه بود، اما در داخل کشور به سبل تخصص بالای نیرو‌های امدادی در اغلب حوادث کشور مانند حادثه متروپل آبادان، سیل جنوب و زلزله‌های کرمانشاه و جنگ اخیر حضور موثر داشتیم.

فلاح بیان کرد: متوسط زمان رسیدن ما به محل حادته در زمان جنگ ۴ دقیقه بود.

وی گفت: ۳۶ پایگاه امداد جاده‌ای در جنوب کرمان داریم که در حال ارتقا هستیم و خوشبختانه از محل مسئولیت‌های اجتماعی نیز ۳۰۰ میلیارد تومان به ساخت پایگاه ویا توانمندی مجموعه کمک شده است.