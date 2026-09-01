باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج با حضور در برنامه تحلیلی « نگاه مردم» با بیان اینکه اجرای خط BRT از طرح ‌های مصوب حمل‌ و نقل عمومی کرج بوده است، افزود: کرج از جمله کلانشهرهایی بود که پیش از این زیرساخت مناسبی برای اتوبوس تندرو نداشت و در سال‌ های گذشته اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان این که برای کاهش مشکلات ترافیکی ناشی از اجرای BRT، مسیر موازی بلوار شهید ناصر وقت معروف به بلوار ماهان ایجاد شد توضیح داد: به منظور بازگشایی نزدیک به یک کیلومتر از اراضی ارتش، امکان استفاده از یک مسیر جایگزین برای شهروندان فراهم شد.

عضو شورای شهر کرج در ادامه ای برنامه تلویزیونی با اشاره به اجرای زیرگذر میدان حصارک اظهار کرد: این پروژه نیز از طرح‌های اولویت‌دار مدیریت شهری است و با تکمیل آن، خودروهای ورودی از سمت کمالشهر می‌توانند بدون ورود مستقیم به محور شهید بهشتی، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

محمدی با اشاره به این مطلب که شهروندان می‌توانند از مسیرهای بلوار ماهان و بزرگراه شمالی برای ادامه مسیر استفاده کنند و این موضوع به کاهش بار ترافیکی محور شهید بهشتی کمک خواهد کرد تصریح کرد: افزایش تعداد اتوبوس‌ها یکی از درخواست‌های اصلی مردم است و با توجه به شرایط فعلی حوزه انرژی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و حتی ایجاد خط دوم BRT باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با در نظر گرفتن این مطلب که توسعه حمل‌ونقل عمومی باید همزمان با ایجاد زیرساخت‌های لازم انجام شود تا استفاده از این ناوگان موجب افزایش فشار ترافیکی در سایر معابر نشود بیان کرد: حمل‌ونقل عمومی باید نیاز سفرهای کوتاه شهروندان را پوشش دهد.

رئیس شورای شهر کرج با اشاره به تفاوت کارکرد مترو و حمل‌ونقل عمومی در برنامه نگاه مردم گفت: مترو برای جابه‌جایی در مسیرهای طولانی و اتصال شهرها و مناطق مختلف کاربرد بیشتری دارد، اما در مسیرهای کوتاه، اتوبوس و حمل‌ونقل عمومی می‌تواند سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر پاسخگوی نیاز شهروندان باشد.

وی با اشاره به راه اندازی خط ۲ قطار شهری کرج افزود: این خط در مجموع ۲۷ کیلومتر طول دارد که حدود ۱۴.۵ کیلومتر آن در محدوده شهر کرج و ۱۴.۵ کیلومتر دیگر در محدوده فردیس و ملارد قرار گرفته است.

به گفته وی، مطالعات خط ۲ از سال‌ها قبل با هدف اتصال میدان شهید سلطانی و کرج به سمت ملارد انجام شده و در حال حاضر نیز عملیات اجرایی مسیر به سمت فردیس نیز آغاز شده است که با تکمیل این اتصال، مترو می‌تواند کارکرد اصلی خود را در جابه‌جایی‌های بین‌شهری و مسیرهای طولانی‌تر ایفا کند.

وی با بیان اینکه تکمیل خطوط مترو نیازمند زمان و اعتبار بالایی است، گفت: بر اساس آخرین برآوردها، هزینه تکمیل هر کیلومتر مترو بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به شرایط تورمی، این رقم اکنون قطعاً افزایش یافته است.

محمدی با بیان این که شهروندان نمی‌توانند چندین سال منتظر تکمیل واگن‌ها، سیگنالینگ، دپو و سایر زیرساخت‌های مترو بمانند و در این مدت از خدمات حمل‌ونقل مناسب محروم باشند، افزود: باید هم زمان برای تأمین نیازهای روزمره مردم از ظرفیت اتوبوس و حمل‌ونقل عمومی استفاده کرد.

این مسئول با اشاره به بهره‌برداری از خط تندرو و خرید اتوبوس در سال‌های اخیر به مخاطبان سیمای البرز اظهار کرد: طی 2 سال گذشته با هزینه بسیار کمتری نسبت به توسعه مترو، تعدادی اتوبوس خریداری و خط تندرو نیز راه‌اندازی شده و استقبال شهروندان از این خدمات نشان می‌دهد که حمل‌ونقل عمومی می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از نیاز جابه‌جایی مردم را پاسخ دهد.

وی در این گفت‌وگو زنده تلویزیونی سیمای البرز تأکید کرد: استفاده از مترو برای مسیرهای کوتاه، مانند جا به‌ جایی یک کیلومتری، از نظر زمانی و عملیاتی توجیه چندانی ندارد، اما اتصال نقاطی مانند چهارراه طالقانی یا محدوده ۴۵ متری کرج به گلشهر و سپس تهران، زمانی که زیرساخت‌ های لازم تکمیل شود، می‌تواند همان کارکرد اصلی حمل‌ونقل ریلی را ایجاد کند.

وی در پایان به مخاطبان سیمای البرز گفت: پیشرفت مترو و حمل‌ و نقل عمومی رقیب یکدیگر نیستند، بلکه هرکدام باید متناسب با نوع سفر و نیاز شهروندان مورد استفاده قرار گیرند و نمی‌توان مردم را تا زمان تکمیل پروژه‌ های بلندمدت مترو در خیابان‌ ها و بدون خدمات مناسب حمل‌ و نقل رها کرد.