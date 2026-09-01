معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام اینکه این استان تأمین‌کننده حدود ۱۲ درصد از گوشت مرغ کشور است، بر ضرورت آمادگی حداکثری واحد‌های مرغداری برای مدیریت ناترازی فصلی برق و گاز تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حسین نگهدارمعاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران گفت: استان مازندران با تولید سالانه بیش از ۳۸۰ هزار تن گوشت مرغ و سهمی معادل ۱۱.۵ تا ۱۳ درصد از جوجه‌ریزی کشور، به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تأمین پروتئین سفید در سطح ملی شناخته می‌شود.

او با اشاره به نقش راهبردی این استان در تأمین امنیت غذایی، افزود: مازندران علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخش قابل‌توجهی از نیاز استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی و سمنان را نیز پوشش می‌دهد.

نگهدار با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تولید در شش ماهه دوم سال، بر ضرورت آمادگی برای مدیریت ناترازی فصلی انرژی تأکید کرد و گفت: مازندران تأمین‌کننده حدود ۱۲ درصد گوشت مرغ کشور و معین پایتخت است. پایداری تولید پروتئین در شرایط ناترازی فصلی انرژی (برق و گاز)، نیازمند آمادگی لازم و وجود زیرساخت‌های پدافندی در فارم‌هاست.

او آماده‌به‌کاری ژنراتور‌های اضطراری، مجهز بودن به سامانه‌های گرمایشی دوگانه‌سوز و ذخیره‌سازی مطمئن سوخت دوم را ضامن عبور بدون تنش از افت احتمالی فشار گاز و نوسانات برق عنوان کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر اینکه مرغداران باید از هم‌اکنون نسبت به ثبت‌نام و دریافت سوخت جایگزین برای عبور از شرایط ناترازی انرژی اقدام کنند، گفت: زیرساخت‌های لازم برای دوگانه‌سوز نمودن تجهیزات مرغداری باید فراهم شود.

برچسب ها: گوشت مرغ ، توزیع مرغ
خبرهای مرتبط
صدور فراخوان اضطراری به مرغداران مازندرانی؛ قطعی برق و گرمای ۴۰ درجه، تهدید جدی برای گله‌های طیور
حمایت از تولید و اشتغال پایدار؛ واحد راکد مرغداری در سوادکوه احیا شد
۶۰ میلیون جوجه ریزی در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حفاظت از اراضی کشاورزی در ساری؛ ۱۱ مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز قلع و قمع شد
برگزاری اردوی آمادگی تیم های ملی پدل آقایان و بانوان در بابلسر+ فیلم
آخرین اخبار
حفاظت از اراضی کشاورزی در ساری؛ ۱۱ مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز قلع و قمع شد
برگزاری اردوی آمادگی تیم های ملی پدل آقایان و بانوان در بابلسر+ فیلم
اعتبار ۲ همتی برای ساماندهی پسماند بابل + فیلم
اخذ ۴۹ سند مالکیت برای ۱۲۳۰ هکتار از املاک موقوفه بابلسر و فریدونکنار
آیین رونمایی از خودروهای منطقه آزاد مازندران برگزار شد
تمامی شالیکوبی‌های فعال موظف به نصب نرخ‌نامه مصوب هستند
تقلب در تعمیر خودرو گران تمام شد
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمال
اهدای یک دستگاه اتوکلاو پلاسما به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری از محل عواید موقوفه
ترافیک سنگین در جاده‌های چالوس و هراز
تداوم بارش‌ها تا فردا در مازندران