باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین نگهدارمعاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران گفت: استان مازندران با تولید سالانه بیش از ۳۸۰ هزار تن گوشت مرغ و سهمی معادل ۱۱.۵ تا ۱۳ درصد از جوجهریزی کشور، به عنوان یکی از قطبهای اصلی تأمین پروتئین سفید در سطح ملی شناخته میشود.
او با اشاره به نقش راهبردی این استان در تأمین امنیت غذایی، افزود: مازندران علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخش قابلتوجهی از نیاز استانهای تهران، البرز، خراسان رضوی و سمنان را نیز پوشش میدهد.
نگهدار با اشاره به چالشهای پیشروی تولید در شش ماهه دوم سال، بر ضرورت آمادگی برای مدیریت ناترازی فصلی انرژی تأکید کرد و گفت: مازندران تأمینکننده حدود ۱۲ درصد گوشت مرغ کشور و معین پایتخت است. پایداری تولید پروتئین در شرایط ناترازی فصلی انرژی (برق و گاز)، نیازمند آمادگی لازم و وجود زیرساختهای پدافندی در فارمهاست.
او آمادهبهکاری ژنراتورهای اضطراری، مجهز بودن به سامانههای گرمایشی دوگانهسوز و ذخیرهسازی مطمئن سوخت دوم را ضامن عبور بدون تنش از افت احتمالی فشار گاز و نوسانات برق عنوان کرد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر اینکه مرغداران باید از هماکنون نسبت به ثبتنام و دریافت سوخت جایگزین برای عبور از شرایط ناترازی انرژی اقدام کنند، گفت: زیرساختهای لازم برای دوگانهسوز نمودن تجهیزات مرغداری باید فراهم شود.