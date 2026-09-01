رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که دیوید زینی، رئیس شین‌بت، به طور مخفیانه برای گفت‌و‌گو با مقامات اف‌بی‌آی به واشنگتن سفر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رسانه‌های اسرائیل روز دوشنبه گزارش دادند که رئیس آژانس امنیتی شین‌بت اسرائیل به طور مخفیانه برای گفت‌و‌گو با مقامات اف‌بی‌آی در مورد «مسائل حساس» به واشنگتن سفر کرده است.

شبکه ۱۳ گزارش داد که دیوید زینی برای دیدار با مقامات اف‌بی‌آی به پایتخت آمریکا سفر کرده است.

یک منبع ناشناس به این شبکه گفت که این گفت‌و‌گو‌ها شامل «مسائل حساس» خواهد بود، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد.

نه اسرائیل و نه ایالات متحده این دیدار را اعلام نکرده‌اند.

این سفر چند روز پس از آن انجام می‌شود که یائیر نتانیاهو، پسر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به دلیل آنچه شبکه کان، آن را «تهدیدی قابل توجه» توصیف کرد، به طور فوری از آمریکا خارج شد.

کان روز شنبه گزارش داد که شین‌بت این تهدید را تأیید کرده و دستور بازگشت فوری او به اسرائیل را صادر کرده است.

این خبر در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای منتشر می‌شود، پس از آنکه نیرو‌های آمریکایی روز یکشنبه دو پرتابگر ایرانی را در جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند که به گزارش رسانه‌های ایران، دو شهید و دو زخمی بر جای گذاشت.

ایران بعداً حملات تلافی‌جویانه‌ای را علیه پایگاه‌های نیرو‌های آمریکایی در اردن و امارات متحده عربی اعلام کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شین بت ، اف بی آی
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