باشگاه خبرنگاران جوان - آئین ملی اعطای جایزه البرز نخبگانی ۱۴۰۵، با حضور جمعی از مسئولان، مدیران ارشد کشور، استادان دانشگاه و نخبگان علمی در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و طی آن، از ۵۸ نخبه علمی کشور در شش گروه تجلیل به عمل آمد.

در میان برگزیدگان این دوره، سه دانشجوی دانشگاه تهران، رضا فرهادی، ریحانه رضازاده و فاطمه لطفی، در گروه دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی قرار داشتند و با دریافت جایزه البرز مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این دوره از جایزه البرز، چهار دانشمند برتر، یک پژوهشگر جوان، ۱۲ فناور و مخترع، هفت طلبه، هفت دانشجوی علوم پزشکی و ۲۷ دانشجوی رشته‌های غیرپزشکی به‌عنوان برگزیده معرفی شدند.

جایزه البرز که از آن با عنوان «نوبل ایرانی» یاد می‌شود، از باسابقه‌ترین جوایز علمی کشور است که با هدف حمایت از استعداد‌های برتر، تجلیل از دانشمندان و پژوهشگران و تشویق دانشجویان و دانش‌آموزان مستعد ایرانی برگزار می‌شود.

در آئین امسال جایزه البرز، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر نقش علم، فناوری و سرمایه انسانی در اقتدار کشور، بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه با دولت، صنعت و جامعه و حرکت در مسیر تبدیل علم به ثروت و رفاه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، نیز بر هدایت ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور به سمت حوزه‌های دارای مزیت راهبردی تأکید کرد.

سعید خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، نیز نخبگان را «قهرمانان میدان حل مسئله» دانست و بر نقش آنان در شناسایی مسائل، ارائه راهکار و به‌کارگیری دانش برای رفع نیاز‌های جامعه تأکید کرد.

در پایان این مراسم، ضمن تجلیل از برگزیدگان ادوار گذشته جایزه البرز و خانواده‌های چهار دانشمند شهید، پوستر فراخوان شصت‌وپنجمین سال جایزه البرز نخبگانی (جایزه البرز ۱۴۰۶) نیز رونمایی شد.

برگزیده‌شدن رضا فرهادی، ریحانه رضازاده و فاطمه لطفی در این جایزه ملی، موفقیتی برای دانشگاه تهران و نشانه‌ای از حضور مؤثر دانشجویان دانشگاه تهران در عرصه‌های علمی و پژوهشی کشور به شمار می‌رود.

منبع: دانشگاه تهران