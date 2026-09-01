پس از کش‌وقوس‌های فراوان، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت باشگاه‌های مس شهربابک و سپاهان را وارد ندانست و با تأیید قانونی بودن قرارداد، مجوز حضور یاسر آسانی در ترکیب استقلال را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرانجام پس از روزها چالش و ابهام، رأی نهایی خود را در خصوص شکایت باشگاه‌های مس شهربابک و سپاهان از یاسر آسانی و باشگاه استقلال صادر کرد. طبق این رأی، استقلال و این بازیکن از تمامی اتهامات تبرئه شده و هیچ محدودیتی برای حضور آسانی در ترکیب آبی‌پوشان وجود ندارد.

تحقیقات کمیته انضباطی نشان داد که مطابق با دستورالعمل سال ۱۴۰۳ فدراسیون، فسخ قرارداد بازیکن باید حتماً در سازمان لیگ به ثبت برسد؛ در حالی که استعلامات رسمی نشان می‌دهد فسخ قرارداد یاسر آسانی هرگز در سازمان لیگ ثبت نشده است. از سوی دیگر، استقلال با ارائه اسناد رسمی از سوی فیفا، ثابت کرد که با توجه به عدم صدور ITC برای باشگاهی دیگر، وضعیت مالکیت این بازیکن همچنان در اختیار استقلال است. در نهایت، عدم ارائه مستندات متقن توسط باشگاه‌های شاکی، راه را برای تبرئه نهایی استقلال هموار کرد.

برچسب ها: استقلال ، کمیته انظباتی فوتبال
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