مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش ۳ درصدی تقاضای برق برای دومین سال متوالی خبر داد و گفت: خاموشی‌ها با کاهش دما و آغاز بارندگی، به تدریج تا اواسط شهریور تمام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر در دیدار با استاندار مازندران با قدردانی از همکاری مردم در مدیریت مصرف برق ،گفت: برای دومین سال متوالی، ۳ درصد کاهش تقاضای مصرف برق داشتیم.

او افزود: این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۸ و نیم درصدی تقاضای برق ثبت شد و کاهش ۳ درصدی نشان می‌دهد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم، بلکه کاهش مصرف نیز اتفاق افتاد.

مدیرعامل شرکت توانیر با قدردانی ویژه از مردم مازندران گفت: با توجه به مسافرپذیر و مهاجرپذیر بودن استان، همکاری مردم مازندران در این زمینه قابل تقدیر است.

اله‌داد افزود: با وجود انتظار برای بهتر بودن وضعیت تأمین برق در تابستان امسال، تداوم و ماندگاری گرما موجب شد در یک ماه اخیر دمای هوا ۲ و نیم درجه بیشتر از میانگین مدت مشابه سال قبل باشد.

او گفت: افزایش دما موجب شد آب بیشتری از مخازن سد‌های برق‌آبی برداشت شود و نیروگاه‌های حرارتی نیز تحت فشار قرار بگیرند و در مقاطعی مجبور شدیم محدودیت‌هایی برای مردم کشور، به‌ویژه در استان مازندران ایجاد کنیم.

مدیرعامل شرکت توانیر ضمن عذرخواهی بابت محدودیت‌های ایجاد شده، افزود: تلاش می‌کنیم با همکاری مردم، وضعیت را در روز‌های پیش‌رو بهتر کنیم.

اله‌داد درباره زمان پایان خاموشی‌ها، گفت: با افت دما و بارندگی که امیدواریم آغاز شود، به تدریج تا اواسط شهریور خاموشی‌ها به طور کامل تمام خواهد شد.

او درباره برنامه توانیر برای تأمین برق در زمستان و احتمال افزایش مصرف برق در صورت قطعی گاز، گفت: درباره وضعیت گاز، همکاران وزارت نفت و شرکت گاز باید اظهار نظر کنند، اما پیش‌بینی‌های لازم در توانیر انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توانیر افزود: شبکه‌ها و خطوط برق و همچنین نیروگاه‌ها در مدت کوتاهی پس از پایان تابستان تحت تعمیرات اساسی و اورهال قرار می‌گیرند تا در صورت تأمین سوخت نیروگاه‌ها، بتوانیم از حداکثر ظرفیت تأمین برق استفاده کنیم.

اله‌داد گفت: امیدواریم با همکاری مردم در حوزه انرژی، در زمستان امسال نیز همکاری خوبی با دولت داشته باشیم و خسارتی را که دشمن به شبکه زیرساخت انرژی کشور وارد کرده است، با همراهی مردم و با حداقل آسیب پشت سر بگذاریم.

او درباره میزان خسارت واردشده به صنعت برق، افزود: بیش از ۲ هزار منطقه از شبکه برق کشور شامل خطوط، پست‌ها و نیروگاه‌ها مورد اصابت قرار گرفت و بیش از ۶۸ همت خسارت در این حوزه وارد شد.

مدیرعامل شرکت توانیر درباره تقویت شبکه برق در مازندران، گفت: در دو سال اخیر بیش از ۵۰ طرح در برق منطقه‌ای با اعتباری بیش از ۲۳ همت اجرا شده است.

اله‌داد افزود: در شرکت‌های توزیع نیز طرح‌های خوبی انجام شده و در همین ایام نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان طرح توسط همکاران ما در شرکت برق منطقه‌ای افتتاح شد.

او گفت: با توجه به رشد بار ناشی از مهاجرت به استان و هوای موجود، امیدواریم طرح‌های تعریف‌شده را به‌موقع به سرانجام برسانیم.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: مصرف برق ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی شناور در مازندران آغاز شد
تولید یک میلیارد کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه نکا
قطع برق ادارات پرمصرف مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حفاظت از اراضی کشاورزی در ساری؛ ۱۱ مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز قلع و قمع شد
برگزاری اردوی آمادگی تیم های ملی پدل آقایان و بانوان در بابلسر+ فیلم
آخرین اخبار
حفاظت از اراضی کشاورزی در ساری؛ ۱۱ مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز قلع و قمع شد
برگزاری اردوی آمادگی تیم های ملی پدل آقایان و بانوان در بابلسر+ فیلم
اعتبار ۲ همتی برای ساماندهی پسماند بابل + فیلم
اخذ ۴۹ سند مالکیت برای ۱۲۳۰ هکتار از املاک موقوفه بابلسر و فریدونکنار
آیین رونمایی از خودروهای منطقه آزاد مازندران برگزار شد
تمامی شالیکوبی‌های فعال موظف به نصب نرخ‌نامه مصوب هستند
تقلب در تعمیر خودرو گران تمام شد
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمال
اهدای یک دستگاه اتوکلاو پلاسما به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری از محل عواید موقوفه
ترافیک سنگین در جاده‌های چالوس و هراز
تداوم بارش‌ها تا فردا در مازندران