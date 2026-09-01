باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر در دیدار با استاندار مازندران با قدردانی از همکاری مردم در مدیریت مصرف برق ،گفت: برای دومین سال متوالی، ۳ درصد کاهش تقاضای مصرف برق داشتیم.

او افزود: این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۸ و نیم درصدی تقاضای برق ثبت شد و کاهش ۳ درصدی نشان می‌دهد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم، بلکه کاهش مصرف نیز اتفاق افتاد.

مدیرعامل شرکت توانیر با قدردانی ویژه از مردم مازندران گفت: با توجه به مسافرپذیر و مهاجرپذیر بودن استان، همکاری مردم مازندران در این زمینه قابل تقدیر است.

اله‌داد افزود: با وجود انتظار برای بهتر بودن وضعیت تأمین برق در تابستان امسال، تداوم و ماندگاری گرما موجب شد در یک ماه اخیر دمای هوا ۲ و نیم درجه بیشتر از میانگین مدت مشابه سال قبل باشد.

او گفت: افزایش دما موجب شد آب بیشتری از مخازن سد‌های برق‌آبی برداشت شود و نیروگاه‌های حرارتی نیز تحت فشار قرار بگیرند و در مقاطعی مجبور شدیم محدودیت‌هایی برای مردم کشور، به‌ویژه در استان مازندران ایجاد کنیم.

مدیرعامل شرکت توانیر ضمن عذرخواهی بابت محدودیت‌های ایجاد شده، افزود: تلاش می‌کنیم با همکاری مردم، وضعیت را در روز‌های پیش‌رو بهتر کنیم.

اله‌داد درباره زمان پایان خاموشی‌ها، گفت: با افت دما و بارندگی که امیدواریم آغاز شود، به تدریج تا اواسط شهریور خاموشی‌ها به طور کامل تمام خواهد شد.

او درباره برنامه توانیر برای تأمین برق در زمستان و احتمال افزایش مصرف برق در صورت قطعی گاز، گفت: درباره وضعیت گاز، همکاران وزارت نفت و شرکت گاز باید اظهار نظر کنند، اما پیش‌بینی‌های لازم در توانیر انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توانیر افزود: شبکه‌ها و خطوط برق و همچنین نیروگاه‌ها در مدت کوتاهی پس از پایان تابستان تحت تعمیرات اساسی و اورهال قرار می‌گیرند تا در صورت تأمین سوخت نیروگاه‌ها، بتوانیم از حداکثر ظرفیت تأمین برق استفاده کنیم.

اله‌داد گفت: امیدواریم با همکاری مردم در حوزه انرژی، در زمستان امسال نیز همکاری خوبی با دولت داشته باشیم و خسارتی را که دشمن به شبکه زیرساخت انرژی کشور وارد کرده است، با همراهی مردم و با حداقل آسیب پشت سر بگذاریم.

او درباره میزان خسارت واردشده به صنعت برق، افزود: بیش از ۲ هزار منطقه از شبکه برق کشور شامل خطوط، پست‌ها و نیروگاه‌ها مورد اصابت قرار گرفت و بیش از ۶۸ همت خسارت در این حوزه وارد شد.

مدیرعامل شرکت توانیر درباره تقویت شبکه برق در مازندران، گفت: در دو سال اخیر بیش از ۵۰ طرح در برق منطقه‌ای با اعتباری بیش از ۲۳ همت اجرا شده است.

اله‌داد افزود: در شرکت‌های توزیع نیز طرح‌های خوبی انجام شده و در همین ایام نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان طرح توسط همکاران ما در شرکت برق منطقه‌ای افتتاح شد.

او گفت: با توجه به رشد بار ناشی از مهاجرت به استان و هوای موجود، امیدواریم طرح‌های تعریف‌شده را به‌موقع به سرانجام برسانیم.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران