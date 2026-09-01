 پزشک متخلف در شهرستان ارومیه که به دلیل دریافت مبالغ مازاد از بیمار در فرآیند جراحی، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته بود، علاوه بر جبران خسارت شاکی، به جریمه نقدی سنگین محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی ارومیه، رسیدگی به پرونده پزشک مذکور را که به دلیل دریافت ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مازاد بر تعرفه قانونی انجام شده بود، به پایان رساند.

نجف‌زاده با اشاره به نتایج این پرونده اظهار داشت: با توجه به عدم ارائه اسناد قانونی توسط متخلف و اثبات تخلف، شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر حکم به بازگرداندن مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به شاکی خصوصی، متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف و همچنین توبیخ کتبی با درج در پرونده پزشکی محکوم کرد.

این پرونده پس از شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌های دقیق بازرسان شبکه بهداشت و درمان ارومیه، به نهاد تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود. مدیرکل تعزیرات استان در پایان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات صنفی و اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه بهداشت، درمان و سایر موارد، از طریق سامانه www.tazirat135.ir یا شماره تلفن ۱۳۵ گزارش‌های خود را ثبت کنند.

برچسب ها: پزشک متخلف ، تعزیرات حکومتی
خبرهای مرتبط
تشکیل پرونده برای ۳ پزشک متخلف در قزوین
بازگشت پزشک متخلف به محل کار قانونی خود
پزشک سودجو محکوم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ضربه مرزبانان ارومیه به قاچاقچی سلاح
جهش در زیرساخت‌های درمانی ارومیه/ بهره‌برداری ۵ پروژه سلامت در مناطق روستایی
آخرین اخبار
ضربه مرزبانان ارومیه به قاچاقچی سلاح
جهش در زیرساخت‌های درمانی ارومیه/ بهره‌برداری ۵ پروژه سلامت در مناطق روستایی
جریمه ۵ میلیاردی قاچاقچی شکلات و بیسکویت‌های خارجی در ارومیه
افزایش ۶۸ درصدی بارش‌ها در آذربایجان‌غربی/ ثبت رکورد بارش ۱۲۷۲ میلی‌متری در سردشت