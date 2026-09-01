باشگاه خبرنگاران جوان - محسن ضیائی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت مالی صندوق در پایان سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: سال گذشته وضعیت صندوق از نظر مالی و عملیاتی مطلوب بود و صندوق سالی سودآور و رو به رشد را پشت سر گذاشت.

وی افزود: ارزیابی‌های مالی پایان سال نیز نشان می‌دهد که اتفاقات مثبتی در صورت‌های مالی صندوق رخ داده و امیدواریم در پایان سال جاری نیز بتوانیم رکورد‌های جدیدی را ثبت کنیم.

ضیائی با اشاره به شرایط متفاوت مشتریان صندوق کارآفرینی امید نسبت به سایر بانک‌ها و مؤسسات تأمین مالی گفت: شرایط مشتریان صندوق با سایر بانک‌ها متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که ۶۲.۳ درصد از مشتریان ما دارای رتبه اعتباری C، D، E یا فاقد رتبه اعتباری هستند، اما در عین حال مشتریانی متعهد محسوب می‌شوند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ادامه داد: در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط حاکم بر کشور، در حوزه وصول مطالبات نتوانستیم به هدف تعیین‌شده دست پیدا کنیم. هدف ما کاهش نرخ مطالبات به حدود ۱.۸ درصد بود و به این هدف نیز بسیار نزدیک شده بودیم، اما اتفاقاتی که در ماه‌های پایانی سال رخ داد، به‌ویژه در اسفندماه و همچنین برخی بخشنامه‌های بانک مرکزی، موجب شد بخشی از وصول مطالبات مطابق برنامه انجام نشود.

وی درباره میزان تسهیلات پرداختی صندوق در حوزه اشتغال نیز گفت: برای تسهیلات اشتغال کف و سقف مشخصی در نظر نگرفته‌ایم، چرا که با توجه به شرایط تورمی و تغییر هزینه‌های ایجاد و توسعه کسب‌وکارها، نمی‌توان رقم ثابتی را به عنوان کف یا سقف تعیین کرد.

ضیائی افزود: با این حال، میانگین تسهیلات پرداختی به اقشار جامعه هدف صندوق حدود ۴۶۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید بر تأمین مالی مشاغل خانگی، کسب‌وکار‌های خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط تمرکز دارد، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم جامعه هدف خود را که بخش قابل توجهی از آنها در مناطق کم‌برخوردار و محروم حضور دارند، تأمین مالی کنیم تا بتوانیم به رسالت اصلی صندوق عمل کنیم.

رشد سهم بانوان در دریافت تسهیلات

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره سهم بانوان از تسهیلات صندوق گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، سهم بانوان از دریافت تسهیلات در مقایسه نقطه به نقطه از ۴۷ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۸ درصد از مشتریان صندوق را بانوان تشکیل می‌دهند و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم این سهم را به ۵۰ درصد برسانیم.

ضیائی با اشاره به اینکه توجه به تأمین مالی بانوان از گذشته در دستور کار صندوق قرار داشته است، گفت: با کمک همکاران در سراسر کشور تلاش کرده‌ایم سهم پرداخت تسهیلات به بانوان را افزایش دهیم و امیدواریم تا پایان سال به سهم ۵۰ درصدی برسیم.

تأمین مالی در ۳۱ بخش اقتصادی

وی درباره تنوع فعالیت‌های صندوق نیز اظهار کرد: تسهیلات پرداختی صندوق بسیار گسترده است، چرا که منابع صندوق در کنار منابع دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و به همین دلیل بخش‌های اقتصادی و زیربخش‌های متعددی را پوشش می‌دهد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: در ۳۱ بخش و زیربخش اقتصادی فعال هستیم که یکی از آنها تأمین مالی نیروگاه‌های مقیاس کوچک یک مگاواتی است و در این حوزه نیز توفیقات خوبی به دست آمده است.

ضیائی ادامه داد: بخش کشاورزی، محصولات کشاورزی و فرآوری محصولات کشاورزی نیز سهم قابل توجهی از تسهیلات صندوق را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به برنامه صندوق برای توسعه تأمین مالی حوزه فناوری اطلاعات گفت: در تلاش هستیم سهم تأمین مالی مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را افزایش دهیم و از کسب‌وکار‌هایی که برای توسعه فعالیت خود نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات هستند، حمایت بیشتری داشته باشیم.