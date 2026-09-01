باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای دستجات آزاد اسکیت سرعت کشور که در پیست «TRACK» آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار شد، با حضور اسکیتسواران ردههای سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان به پایان رسید. در این میان، نمایندگان استان هرمزگان از طریق کاروان «میناب ۱۶۸»، با کسب مدالهای رنگارنگ، ردهبندی برتر خود را رقم زدند.
جزئیات مدالهای کسبشده توسط اسکیتسواران هرمزگانی:
🥇 مدالهای طلا:
تژاو افسر: مدال طلا در ماده ۲۰۰ متر (رده سنی ۲۰۱۸)
تژاو افسر: مدال طلا در ماده ۱۰۰+D (رده سنی ۲۰۱۸)
🥈 مدالهای نقره:
پارسا رحیمی: مدال نقره در ماده ۱۰۰ متر (رده سنی ۲۰۱۸)
مهراد مهرداران: مدال نقره در ماده ۱۰۰ متر (رده سنی ۲۰۱۷)
🥉 مدالهای برنز:
مهراد مهرداران: مدال برنز در ماده ۲۰۰ متر (رده سنی ۲۰۱۷)
آرتین قربانی: مدال برنز در ماده ۵۰۰ متر (رده سنی ۲۰۱۴)
در ادامه نتایج رقابتها، سایر ورزشکاران هرمزگانی نیز رتبههای ارزشمندی را کسب کردند؛ از جمله ژیتانا افسر (پنجم در ماده ۱۰۰۰ متر)، کمیل یگانه (هفتم در ماده ۱۰۰ متر)، مسیح رئیسی (نهم در ماده ۱۰۰۰ متر) و محمد کمالی (قرارگیری در جمع ۱۲ نفر برتر ماده ۱۰۰ متر)
این موفقیت بزرگ که حاصل تلاش اسکیتسواران، حمایت خانوادهها و مربیان است، تحت هدایت و همراهی «کیمیا بروجردی» و «علیرضا باقری» در کاروان «میناب ۱۶۸» محقق شد. هیات اسکیت استان هرمزگان ضمن تبریک این موفقیت به جامعه ورزشی استان، از تمامی عوامل موفقیت قدردانی کرد.
منبع: روابط عمومی هیات اسکیت استان هرمزگان