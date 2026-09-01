رئیس‌جمهور روسیه با حمایت از افزایش اثربخشی سازمان همکاری شانگهای، این سازمان را یکی از مراکز تاثیرگذار در جهان چندقطبی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز سه‌شنبه اعلام کرد که مسکو از تلاش‌ها برای افزایش اثربخشی سازمان همکاری شانگهای حمایت می‌کند.

پوتین در جریان نشست شورای سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: ما از تلاش‌ها برای بهبود فعالیت‌های این سازمان و ارتقای اثربخشی سازوکار‌های کاری آن حمایت می‌کنیم.

او تایید کرد که حجم تجارت بین روسیه و کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در سال گذشته از ۴۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. پوتین افزود: «سازمان همکاری شانگهای امروز عملا بزرگترین گروه منطقه‌ای، نه تنها در قاره اوراسیا، بلکه در کل جهان است.»

رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که تقریبا نیمی از جمعیت جهان در کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای زندگی می‌کنند. پوتین گفت: «در طول ربع قرن گذشته، سازمان همکاری شانگهای راه درازی را پیموده است.»

رئیس جمهور روسیه توضیح داد که این سازمان که در سال ۲۰۰۱ به ابتکار شش کشور - روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان - تاسیس شد، «تقویت و رشد کرده و به یکی از مراکز مستقل و تاثیرگذار در جهان چندقطبی نوظهور تبدیل شده است.»

پوتین فاش کرد که کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به طور فزاینده‌ای از ارز‌های ملی خود در تجارت استفاده می‌کنند و سهم آنها در تسویه حساب‌های روسیه با شرکایش از ۹۸ درصد فراتر رفته است.

رئیس جمهور روسیه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای را به ادامه تلاش‌های هماهنگ در بخش انرژی تشویق کرد. او در این نشست گفت: «من معتقدم که به نفع مشترک ماست که به دنبال یک سیاست انرژی هماهنگ و متعادل، همانطور که در استراتژی همکاری انرژی سازمان همکاری شانگهای تا سال ۲۰۳۰ تصریح شده است، باشیم.»

پوتین معتقد است که کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای موظفند تمام تلاش خود را برای از بین بردن هرگونه تحریکی که می‌تواند منجر به درگیری‌های مسلحانه شود، از رویه‌های بین‌المللی انجام دهند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: سازمان شانگهای ، رئیس جمهور روسیه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
پوتین باید اعدام شود.
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