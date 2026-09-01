فرماندار مراغه از تامین یک هزار و ۶۳۷ تن کالای اساسی برای این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - علی امیری راد در جلسه تنظیم بازار مراغه گفت: از ابتدای سال ۸۴۰ تن گوشت مرغ، ۶۶۰ تن برنج، ۴۰۰ تن شکر، ۱۲۰ تن تخم مرغ و ۳۷ تن روغن خوراکی در مراغه توزیع شده است.
وی اضافه کرد: ذخایر کالاهای اساسی شهرستان در وضعیت مطلوب قرار دارد و مردم هیچ نگرانی از بابت تامین این اقلام نداشته باشند.
وی افزود: با وجود گرانی برخی اقلام، کمبودی در عرضه کالاهای اساسی وجود ندارد و روند تامین و توزیع کالاها به صورت مستمر ادامه دارد.
فرماندار مراغه افزود: بازار از شرایط مطلوبی برخوردار است و کالاهای مورد نیاز مردم به وفور در انبارها و مراکز عرضه موجود است.