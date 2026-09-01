باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تلفات سیل نپال و چین از هزار نفر فراتر رفت + فیلم

شمار قربانیان سیل در مناطق مرزی نپال و چین از هزار نفر گذشت و هزاران نفر همچنان مفقود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- تعداد تلفات سیل مرز چین و نپال به ۱۰۰۳ نفر رسید و ۴۴۶۲ نفر از جمله ۸۴۴ تبعه خارجی همچنان مفقود هستند.

 

مطالب مرتبط
تلفات سیل نپال و چین از هزار نفر فراتر رفت + فیلم
young journalists club

سیلاب تا نزدیکی پشت‌بام ساختمان‌ها در مادیا پرادش هند + فیلم

تلفات سیل نپال و چین از هزار نفر فراتر رفت + فیلم
young journalists club

سیل گسترده در هند با دست‌کم ۱۰۰ کشته + فیلم

تلفات سیل نپال و چین از هزار نفر فراتر رفت + فیلم
young journalists club

سیل گسترده در مناطقی از کاراکاس ونزوئلا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم
۷۹۸

سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم
۷۴۸

پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم
۷۰۵

پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم
۶۹۴

جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم
۵۶۴

جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha