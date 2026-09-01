تلفات سیل نپال و چین از هزار نفر فراتر رفت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u0633\u06cc\u0644 \u0645\u0631\u0632 \u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0646\u067e\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u06f1\u06f0\u06f0\u06f3 \u0646\u0641\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u06f4\u06f4\u06f6\u06f2 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u06f8\u06f4\u06f4 \u062a\u0628\u0639\u0647 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0645\u0641\u0642\u0648\u062f \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n