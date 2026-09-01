رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره مسیر دشوار رفع ممنوعیت صادرات کیوی به هند پس از ۲۰۲۰، گفت: با اتخاذ نظم دقیق در فرایند‌های صادراتی و پایبندی به پروتکل‌های فنی توانستیم به بازار هند بازگردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی برای بررسی فرایند صادرات کیوی، با تشریح مسیر دشوارِ رفع ممنوعیت صادرات کیوی به هند پس از سال ۲۰۲۰ میلادی، اظهار کرد: با اتخاذ نظم و نظامِ دقیق در فرایندهای صادراتی و پایبندی به پروتکل‌های فنی، خوشبختانه توانستیم ضمن بازگشت به بازار هند، شاهد افزایش ارزش این محصول و سودآوری مستقیم برای باغداران باشیم؛ دستاوردی که اکنون انگیزه توسعه باغات را دوباره در کشور زنده کرده است.

وی با تأکید بر اینکه زمان محدود باقی‌مانده تا آغاز فصل صادرات (مهر ماه) افزود: هم‌افزایی حداکثری برای اجرای بند خ ماده ۷۱ برنامه هفتم توسعه الزامی بوده و همه بخش‌های مرتبط باید در قالب سامانه یکتا نسبت به ثبت دقیق اطلاعات مربوطه اقدام کنند.

جلیلی در پایان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بوروکراسی‌های پیچیده در کشور مقصد (هند)، از تمامی نمایندگان حاضر خواست تا با ارائه راهکارهای عملیاتی و مشخص در این جلسه، تکلیف نهایی لیست‌های صادراتی را روشن کنند تا روند صادرات کیوی امسال، دقیق‌تر و شفاف‌تر از سال‌های گذشته تداوم یابد.

برچسب ها: صادرات کیوی ، بازار کیوی
خبرهای مرتبط
صادرات کیوی از اول مهر ماه مجاز شد
صادرات یک هزار و ۲۵۵ تن مرکبات و کیوی از مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۲۷ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
کیوی گیر مردم که نمیاد حداقل صادر کنند تا یک چیزی گیر تولید کنده بیاد!
۰
۰
پاسخ دادن
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
وعده پرداخت مطالبات تا پایان شهریور محقق می‌شود؟
بانک ملی ایران: مانده حساب برخی مشتریان به‌ روزرسانی می‌شود
آخرین اخبار
بانک ملی ایران: مانده حساب برخی مشتریان به‌ روزرسانی می‌شود
وعده پرداخت مطالبات تا پایان شهریور محقق می‌شود؟
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
وزیر صمت: روند تولید کالا در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
احتمال وقوع رگبار در نواحی جنوب کشور طی دو روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
حمایت زیرساختی از حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است
مسیرهای تسهیل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU بررسی شد
قبوض برق کشاورزی اصلاح شد + فیلم
تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها
ورود فرش افغانستان و پاکستان به بازار ایران همچنان ادامه دارد
سند تحول دیجیتال صنعت بیمه وارد فاز اجرایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۱ شهریور
تولید فرش دستباف در ۴ ماهه امسال ۸ درصد افزایش یافت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
کاهش بیش از ۷۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۴۸ میلیون لیتر گذشت
۶ پروژه آبرسانی با ظرفیت ۱۲۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به بهره‌برداری می‌رسد/ توسعه آب شیرین کن‌ها+ فیلم
قیمت سیب زمینی باید زیر ۸۰ هزار تومان باشد
پرداخت ۷۵ درصد مطالبات چایکاران
آبرسانی پایدار به ۵۳۵۳ روستا در کشور/ افت آبخوان‌ها می‌تواند موجب افت کیفیت آب شود
رفع محرومیت‌زدایی در کشور با طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها
گردش مالی بازار نوشت‌افزار حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
کاهش ۴۰ درصدی واردات جو در پی افزایش تولید داخل
نباید قطع برق موجب قطعی آب شود
پایان موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر در دستور کار است + فیلم
بهره‌برداری از ۲۹ پروژه فاضلاب و ۶ پروژه آب تا پایان پاییز امسال
قاچاق زعفران کماکان ادامه دارد/قیمت زعفران افزایشی شد