باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی، در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری کردستان، تخصصی‌کردن رسیدگی به دعاوی را یک مطالبه جدی و تضعیف‌ناپذیر خواند و بر ضرورت اصلاح ساختار نظام قضایی تأکید کرد.

وی همچنین بر بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت داوری، صلح و شوراهای حل اختلاف، بازنگری در قوانین در جهت کاهش جرم‌انگاری و کاهش حجمروج مدیران و برخورد جدی با گلوگاه‌های فساد و خروج مدیران فاسد تأکید کرد و گفت باید با عناصر ناامن‌ساز برخورد قاطع و مقتدرانه صورت گیرد.

ولایت‌مداری مردم کردستان ذاتی است

دادستان انتظامی قضات با تبریک مناسبت‌های مذهبی، ولایت‌مداری مردم کردستان را ذاتی و نه اقتباسی دانست و آن را عامل اقتدار استان توصیف کرد.

وی با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به کردستان و اقامت چندشبه ایشان در استان، این سفر را نشانه اعتماد متقابل مردم و نظام دانست.

عبداللهی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ تا ۸۶ درصد کارکنان دستگاه قضایی استان و نیز اکثریت جمعیت آن اهل سنت هستند، همزیستی شیعه و سنی در کردستان را چشمگیر توصیف کرد و گفت علاقه مردم استان به اهل‌بیت (ع) به‌ویژه در ایام محرم نمود بارزی دارد.

وی همچنین از آزادی یک هزار و ۶۸۶ زندانی در استان خبر داد که از جمله آن، زندانیانی با محکومیت‌های سنگین به آغوش خانواده بازگشته‌اند.

کردستان در وضعیت نورانی امنیتی است

عبداللهی در پایان با بیان اینکه کردستان امروز به برکت وحدت مردم در «وضعیت نورانی امنیتی» قرار دارد، هدف اصلی دشمن را ضربه زدن به این وحدت برشمرد و به سخن شهید حاج‌قاسم سلیمانی اشاره کرد که جمهوری اسلامی حرم است و مردم در دفاع از آن، این حرم را حرمت نگه داشته‌اند.