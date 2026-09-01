بر اساس اعلام هواشناسی استان اردبیل، فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت سه‌شنبه ادامه خواهد داشت وآسمان اغلب مناطق استان نیمه‌ابری تا ابری ومه‌آلود همراه با بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

با تداوم فعالیت سامانه بارشی، جو استان تا اواخر وقت امروز سه‌شنبه (۱۰ شهریور) همچنان ناپایدار خواهد بود. در این مدت، آسمان غالب مناطق استان نیمه‌ابری تا ابری و مه‌آلود بوده و در برخی ساعات بارش باران پیش‌بینی می‌شود. بارش‌ها عمدتاً به‌صورت رگبار و رعدوبرق خواهد بود که در ساعات بعدازظهر و شب، به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان و به‌خصوص کوه سبلان، شدت بیشتری خواهد داشت.
باتوجه‌به شرایط جوی، احتمال وقوع سیلاب‌های موقتی و محلی در برخی مناطق استان وجود دارد؛ ازاین‌رو، هواشناسی استان بر توجه به توصیه‌های مندرج در هشدار سطح زرد شماره ۱۸ تأکید کرده است.
بر اساس این گزارش، از روز چهارشنبه (۱۱ شهریور) و با خروج سامانه بارشی از منطقه، شرایط جوی استان به‌تدریج پایدار خواهد شد و افزایش تدریجی دمای هوا تا پایان هفته جاری پیش‌بینی می‌شود.
منبع: هواشناسی

برچسب ها: سامانه بارشی ، وقوع سیلاب ، رگبار و رعد و برق
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