باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دادههای اولیه ردیابی کشتیها که امروز سهشنبه منتشر شد، نشان میدهد تغییر محسوسی در تعداد کشتیهای عبوری از تنگه هرمز نسبت به شنبه و یکشنبه رخ نداده و این تعداد در حدود پنج کشتی ثابت مانده است؛ رقمی که کمتر از میانگین ۱۰ روزه، یعنی حدود ۱۴ کشتی است.
دادههای شرکت کپلر نشان میدهد چهار فروند از این کشتیها وارد تنگه هرمز شده و یک فروند از آن خارج شده است. بر اساس این دادهها، هیچ نفتکش حملکننده مایعاتی در میان کشتیهایی که از این مسیر آبی عبور کردهاند، وجود نداشته است.
شایان ذکر است که تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان است و بخش قابلتوجهی از تجارت نفت و گاز خلیج فارس از این مسیر عبور میکند. با تشدید تنشهای نظامی در منطقه، تردد کشتیها از این آبراه در هفتههای اخیر بهشدت کاهش یافته و شرکتهای کشتیرانی با احتیاط بیشتری در این مسیر تردد میکنند.
کاهش تردد از تنگه هرمز نگرانیها درباره اختلال در عرضه جهانی انرژی و افزایش قیمت نفت را نیز تشدید کرده است.
منبع: النشره