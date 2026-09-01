باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی امروز، سهشنبه، در حاشیه افتتاح پروژههای هفته دولت در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: بحث اصلی با رییسجمهور در حوزه دارو این است که گرانی دارو با افزایش پوشش بیمهای همراه باشد تا فشاری به مردم وارد نشود، امید است در هفته پیشِرو با رییسجمهور، مسئولان بیمه و سازمان برنامه و بودجه جلسهای داشته باشیم تا پوشش بیمه را در حوزه دارو افزایش دهیم.
وی افزود: کمبود دارو از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون بیشتر از قبل جنگ نبوده و این موضوع با اعداد و رقم و در سامانهها ثبت شده است، درحالی که اکنون حتی کمبود داروهای اساسی از ابتدای جنگ کمتر است البته بحث گرانی دارو طبیعی است، چراکه اکنون با تورم در حملونقل و مواد اولیه دارویی مواجه هستیم که منجر به گرانی دارو شده است.
ظفرقندی با اشاره به ادعای دروغ آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه «دارو تحریم نیست» اظهار کرد: وقتی شما حملونقل را تحریم میکنید و اجازه پرواز نمیدهید و یا اجازه ورود کشتی به ایران نمیدهید، بهطوریقین ایران را در این زمینه تحریم کردهاید.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: خوشبختانه مشکل کمبود دارو نداریم و سعی میکنیم از راههای دیگری دارو را وارد کنیم، اما قیمت آن مشمول یک سری مسائل مانند حملونقل، تورم و حتی مواد جانبی قرار میگیرد بهعنوان مثال دارو نیاز به پوشش آلومینیوم دارد یا پروپیلن (پیپی) که از محصولات پتروشیمی است در بستهبندی دارو مصرف دارد، وقتی آلومینیوم یا محصولات پتروشیمی افزایش شدید قیمت پیدا میکند، طبیعتاً دارو نیز بهواسطه این افزایش قیمت دچار افزایش میشود.
وی خاطرنشان کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم بیش از ۲۰۰ بیمارستان آسیب دید و ۳۰۰ آمبولانس نیز تخریب شد و مراکز بهداشتی زیادی نیز آسیب دیدند و از طرفی کارخانههای دارویی مانند توفیقدارو نیز آسیب دیدند.
ظفرقندی گفت: به لطف خدا و همت و عزم دولت، در قبال حملات وحشیانه دشمن از وظائف خود در برابر مردم کوتاه نمیآییم بنابراین بهزودی همه این خسارات و تخریبها جبران و بازسازی میشود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین از افزایش حقوق بهورزان در ۲ سال گذشته و در دولت چهاردهم خبرداد و گفت: در این مدت «ضریب k» بهورزان سهبرابر شده است که در مجموع حقوق بهورزان را ۱۰ برابر افزایش داده است.
وی با بیان اینکه بهورزان در خط مقدم نظام سلامت هستند، اضافه کرد: اکنون علاوه بر واکسیناسیون و پایش سلامت مادران و خدمات سلامت برای افراد زیرپوشش خانههای بهداشت توسط بهورزان، پایش فشار خون و دیابت، مسئله تحرک و کنترل چاقی را نیز به وظایف آنان افزودهایم.