باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - مدیر شرکت ملی پخش فر آورده های نفتی منطقه میاندو آب گفت: این جایگاه های عرضه فرآورده نفتی وCNG در راستای تسهیل ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، کاهش ترافیک درون شهری، کاهش هزینه سوختگیری و توسعه متوازن نقاط عرضه فرآورده های نفتی در جنوب استان آذربایجان غربی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی درشهرستانهای نقده و بوکان مورد افتتاح قرار گرفت.

حمت حاجی زاده، مدیر منطقه، در مراسم افتتاح این طرح ها اظهار داشت: جایگاه توزیع فرآورده مایع عباسی در شهرستان نقده با هزینه‌ای بالغ بر 125 میلیارد تومان و جایگاه سی ان جی برادران احمدی در شهرستان بوکان با هزینه ای بالغ بر 80 میلیارد تومان احداث شده است و با شروع بکار این دو جایگاه، تعداد جایگاههای توزیع تک منظوره فرآورده مایع به 50 باب و جایگاههای توزیع تک منظوره CNG به 32 باب افزایش یافت (تعداد 29 باب جایگاه دو منظوره نیز در سطح منطقه فعال می باشد).

حاجی زاده گفت: جایگاه عباسی با برخورداری از دو سکوی سوخت‌گیری چهار تلمبه و هشت نازل برای عرضه فرآورده نفتی بنزین موتور و جایگاه سی ان جی برادران احمدی با سه دیسپنسر و شش نازل سوختگیری سی ان جی با جدید ترین استانداردهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ساخته شده و دارای سیستم دوربین مداربسته، سامانه پرداخت الکترونیکی، نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی بوده و در این دو جایگاه زمینه اشتغال زایی مستقیم برای بیش از 15 نفر فراهم شده است.

لازم به ذکر است منطقه میاندوآب با داشتن هشت ناحیه در جنوب استان آذربایجان غربی واقع گردیده و 111 جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی و سی‌ان‌جی، وظیفه سوخت‌رسانی به یازده شهرستان جنوب استان را بر عهده دارد