باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پولیتیکو گزارش داد که لایحهای که به دنبال اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه است، با مخالفت قابل توجهی در مجلس نمایندگان ایالات متحده مواجه شده است و چشمانداز آن را نامشخص کرده است.
بر اساس گزارش این نشریه، این لایحه ممکن است در مجلس نمایندگان متوقف شود، جایی که با مخالفت دموکراتها و عدم اشتیاق در میان جمهوریخواهان روبهرو است. پولیتیکو خاطرنشان کرد که رهبران جمهوریخواه آن را در فهرست قوانین برنامهریزیشده برای رأیگیری در این هفته قرار ندادهاند.
گروهی از قانونگذاران آمریکایی این لایحه را در ماه اوت در مجلس نمایندگان ارائه کردند. لایحه مشابهی در ۷ اوت توسط سنای آمریکا تصویب شد. همانطور که رسانهها پیشتر گزارش دادند، تعدادی از قانونگذاران نگرانیهایی را در مورد مقرراتی ابراز کردهاند که میتواند اختیارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، را برای اعمال تعرفههای وارداتی به طور قابل توجهی گسترش دهد.
این لایحه محدودیتهایی را علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی روسیه و شرکتهای دولتی، و همچنین تحریمهای ثانویه علیه شرکای تجاری روسیه پیشبینی میکند. بر اساس این لایحه، ایالات متحده میتواند تعرفههای ۱۰۰ درصدی را بر کشورهایی که خریداران عمده نفت و گاز روسیه هستند، اعمال کند.
منبع: تاس